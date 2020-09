Jhon Córdoba ya se entrena con el Hertha Berlín

Jhon Córdoba contribuyó con 13 goles a la campaña del FC Colonia en la Bundesliga 2019-20, en la que el cuadro que dirige Markus Gisdol mantuvo la categoría. El chocoano fue presentado como nuevo jugador del Hertha Berlín y el miércoles se integró a los entrenamientos.

El delantero de 27 años contó que habló con Adrián Ramos, quien pasó por ese elenco entre 2009 y 2014, y lo instó a unirse a la escuadra que orienta Bruno Labbadia y que en la fecha 1 de la Bundesliga 2020-21 visitará al Werder Bremen.

“Adrián me animó a fichar. Me dijo que mi estilo de fútbol encajaría muy bien con el club. Me motiva aún más que él tuviera tanto éxito aquí”, afirmó el nacido en Istmina, en declaraciones que publicó dicho conjunto en su cuenta de Twitter.

Para el atacante será el octavo equipo de su carrera deportiva y el quinto en Europa: debutó en Envigado FC, estuvo en el balompié de México y arribó a España, en donde se desempeñó con Granada CF y RCD Espanyol, y de ahí llegó al Mainz 05.

Jhon Córdoba trabaja a la par de sus compañeros del Hertha Berlín:

Jhon Córdoba usará el número 15 en el Hertha de Berlín: