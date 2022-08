Jarlan y lo duro que vivió con Duván Vergara en Argentina

El volante de Atlético Nacional recordó lo que fue su paso por Rosario Central y comentó que lo pasaron complicado junto al jugador monteriano.

En enero de 2019, Rosario Central de Argentina confirmaba la llegada de 2 jugadores colombianos que pintaban muy bien para el equipo. Un Jarlan Barrera recién salido de Junior y una promesa del Envigado como lo era Duván Vergara. Sin embargo, solo se quedaron durante un semestre antes de regresar al fútbol colombiano, pues vivieron una etapa muy difícil allí.

Ambos se hicieron muy amigos en el poco tiempo que compartieron, llegando a felicitarse cuando levantaron títulos con equipos rivales (América y Nacional). Esta amistad tiene un trasfondo y es que Jarlan le brindó una gran ayuda al ahora jugador de Rayados, pues hubo una deslealtad del representante y no les pagaban en en cuadro ‘canalla’. En diálogo con Caracol Radio, Barrera recordó esos duros momentos.

“Al llegar Duván a Argentina, buscamos estar muy apegados, salir juntos, disfrutar, pero después se fueron complicando mucho las cosas, con el pasar de los días con ver la situación de él, que el empresario que tenía antes lo deja tirado, sin un peso. Cuando le entregan el apartamento tenía que dar meses de anticipo pero el equipo no había pagado. Ese tema era muy complicado porqué a los mismos de su país, a los demás jugadores sí les cumplían, pero a los únicos que no les pagaban era a Duván, mi persona y Óscar Cabezas, que éramos los 3 colombianos que estábamos allá.

Era duro, pasamos momentos difíciles, por fortuna en ese tiempo yo tuve un ahorro y pude ahí medio ayudarlo un poco, para mí no es nada, porqué obviamente es un paisano y uno quiere ver bien a su gente y que no la pase mal. Con el tiempo se arregló, él pudo salir de allá, yo también y creo que nos cambió la vida, porque él vino a América y en un año se convirtió en ídolo y eso para mí fue muy bonito por la persona que él es y ojalá un día nos encontremos otra vez y me lo pueda pagar (risas)“.