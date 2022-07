Gol de Sebastián Rincón con Barracas y dedicatoria especial a Freddy

Por primera vez tras el fallecimiento de Freddy Rincón, Sebastián marcó con Barracas Central en Argentina. El festejo, cómo no, fue para su papá.

Por la Fecha 10 de la liga profesional en Argentina, jugaron Barracas Central y Patronato en el estadio Islas Malvinas. Fue partido con dos colombianos convocados en el local, aunque solamente Sebastián Rincón entró en el segundo tiempo (reemplazó a Neri Bandiera a los 83). Thomas Gutiérrez se quedó en la suplencia.

El gol de Sebastián Rincón

Quizá en la única pelota que tocó, el hijo de Freddy aprovechó un centro al área de Iván Tapia para adelantarse a todos y conectar el balón con la cabeza. De esa forma venció la resistencia del arquero Facundo Altamirano. ¡Golazo! Su primero en 12 partidos con el equipo al que llegó desde el Club Atlético Huracán.

Y en el festejo, claro, una dedicatoria especial a su padre, Freddy Rincón, fallecido el pasado 13 de abril en Cali. Ahora tuvo la oportunidad de recordarlo de manera especial. Jugó con una camiseta que tenía su foto. La famosa foto del festejo en el gol a Alemania en el Mundial 1990. ¡Tremenda imagen!

Sebastián Rincón celebró el tanto quitándose la camiseta de Barracas Central sin importarle la amonestación. Quería homenajear su padre. Mostró la camiseta con su imagen y algunas palabras: “Freguar” y “Te Amo x siempre”.

El gol de Sebastián Rincón y la dedicatoria a Freddy

¡Entró para esto! Sebastián Rincón marcó sobre el cierre el agónico 2-1 de Barracas Central vs. Patronato en la #LigaProfesional. Un partido que tuvo de todo. pic.twitter.com/5CwMfVpqVY — SportsCenter (@SC_ESPN) July 27, 2022

Y el trino de Sebastián Rincón tras el gol

“No sabes la falta que me hace recibir tu llamado después de cada partido, pero sé que desde el cielo estás orgulloso de mí. No te imaginas la falta que me haces Freguar TE AMO “.