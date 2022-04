¡El futbolista colombiano capitán de Alemania sub-15!

Impresionante historia de vida tiene Tiago Poller. Es colombiano, nació en Apartadó (Antioquia) y a los 3 años pasó a vivir a Alemania con una familia de acogida.

Así lo contó él mismo en entrevista con Balón Latino: “Debido a cuestiones familiares, no me fue posible crecer con mi familia biológica. Fui asignado a una familia de acogida que me cuidó con mucho amor y cariño. Con ellos viví casi 3 años, hasta que mis padres alemanes me adoptaron en 2010. Desde entonces, he vivido casi 11 años cerca de Stuttgart, una gran ciudad al sur de Alemania”, dijo en entrevista en junio de 2021.

Más de la historia de Tiago Poller

“Mi hermano Juan, que es 6 años mayor que yo, también me ha ayudado mucho. Él también fue adoptado de Colombia 8 años antes, viene del departamento del Quindío. Me llevo muy bien con él, tenemos una relación muy cercana. Por supuesto, no tengo cómo comparar con Colombia y cómo hubiese sido mi vida estando allá. Aprecio mucho mi vida aquí en Alemania y las oportunidades que el colegio y el fútbol me ofrecen para alcanzar mis objetivos y sueños. Igualmente, me siento muy orgulloso de mis raíces colombianas, llevo a Colombia en mi corazón y me gustaría poder conocer mejor el país en un futuro”.

Mientras llega ese momento, se consolida como futbolista en la selección de Alemania. Actualmente es jugador de las inferiores de TSG Hoffenheim. Allí llegó a los 13 años y ha evolucionado rápidamente. Ascendió de categoría gracias a sus avances. Es mediocampista. Se caracteriza por su técnica y llegada a posiciones de gol. Ya hace parte de la Selección Alemania en la categoría sub-15 en la que además es el capitán. Está convocado para volver a serlo en partidos ante Países Bajos los próximos 5 y 7 de mayo.

“Es probable que la pasión por jugar fútbol la haya heredado de mis raíces colombianas, porque conozco historias que cuentan que, para mí, cuando era un niño pequeño, no había nada mejor que jugar con el balón. El fútbol es muy importante para mí y tiene un gran lugar en mi vida porque mi objetivo es convertirme en un futbolista profesional algún día (…); Mi sueño es poder jugar algún día en un gran club de la Premier League. Me encanta el fútbol rápido que se juega allí. La Bundesliga y la Premier League son dos grandes ligas que me inspiran”.

¿Jugar en la Selección Colombia, Tiago Poller?

Lo respondió en la ya mencionada entrevista en Balón Latino: “Sería un gran honor para mí poder jugar para alguna de estas dos selecciones algún día (Colombia o Alemania), pero como aún me queda mucho camino por recorrer, no lo he pensado demasiado. Por ahora estoy concentrado en mi desarrollo personal, dentro y fuera del campo. Estoy enfocado en mi entrenamiento en el club y en conseguir buenas calificaciones en el colegio para poder clasificar para mis A-levels. Me gustaría poder hacer esto para estar preparado para un proyecto de vida diferente, en caso de que mi carrera como futbolista profesional no funcione”.