El debut de Chicho Arango con Los Angeles FC en la MLS

La nueva experiencia en el exterior para Chicho Arango empezó con un partido como titular ante San Jose Earthquakes que terminó en derrota por 2-1. El exatacante de Millonarios jugó 68 minutos.

Muy rápido, al final de la semana en la que fue presentado como la nueva contratación del equipo, Chicho Arango fue a la cancha. Empezó en el 11 elegido por Bob Bradley para la visita al equipo que dirige Matías Almeyda. El atacante conformó el ataque de Los Angeles FC junto al mexicano Carlos Vela y estuvo en cancha junto a los también colombianos Jesús Murillo y Eduard Atuesta.

Jugó 68 minutos. Salió para darle paso al canadiense Raheem Edwards cuando el juego ya estaba 2-1. Por el local habían marcado Nathan Cardoso y Javier López. El gol de Los Angeles FC fue uno en contra de Jackson Yueill. A partir de ahí el marcador no cambió. El debut de Chicho Arango en la MLS terminó 2-1 en contra de los suyos.

Fue su regreso a la actividad oficial luego de casi 2 meses, ya que no jugaba desde la ida de la final de la Liga BetPlay I-2021 en la que salió expulsado. Ese fue su último partido con Millonarios. Fueron 50 minutos en cancha en el estadio Manuel Murillo Toro. Luego estuvo suspendido, no jugó la ida y ya no hizo parte del elenco bogotano para la Liga del segundo semestre. Tampoco jugó la Florida Cup.