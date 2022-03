Siguen las buenas palabras a Luis Díaz por su gran momento con el Liverpool, equipo con el que ya sumó su primer título y el segundo gol.

Este llegó en la victoria de su equipo 2-0 ante Brigthon en la jornada 29′ de la Premier League, que sirvió para abrir el marcador al minuto 19′, el cual se dio en medio de un aparatoso choque con el portero del cuadro local, Sánchez.

Ahora las palabras de Luis Díaz también llegan por parte de los rivales. Así lo hizo el DT del Brigthon, Graham Potter, quien no ve al colombiano como una coincidencia sino como una inversión importante del Liverpool.

“¿Qué tan bueno es Díaz? No es ciencia espacial, ¿verdad? Puedes ver eso por el dinero que pagaron y de dónde lo compraron. Todavía tenían dos delanteros de calidad en el banquillo”, inició

Y agregó que “lo hizo muy bien y mueve a Mane al centro donde se convierte en un problema”.

