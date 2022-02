Partido de ida por los octavos de final en la UEFA Champions League. Liverpool es visitante contra Inter de Milán. Formaciones titulares. ¿Qué pasó con Luis Díaz?

Al delantero colombiano lo van a llevar con calma. Mientras estén Mané y Salah, Luis Díaz espera. O su nivel, cuando esté 100% adaptado, le dará para competir fuerte con los atacantes que suelen encabezar el sistema ofensivo de Jürgen Klopp.

Por eso, nuevamente, Díaz va al banco. Lo veremos como alternativa en este lance programado para comenzar a las 3:00 p.m., hora colombiana, en el estadio San Siro, con el arbitraje de Szymon Marciniak, de Polonia.

