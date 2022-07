David Ospina a Al Nassr. Detalles del fichaje

Así fue como Al Nassr logró fichar a un David Ospina que llevaba 14 temporadas jugando en Europa. Transferencia oficial.

Al Nassr ya cuenta con el arquero de la Selección Colombia en sus filas. Es un fichaje que sorprendió. Se hizo con un arquero al que llegó a relacionársele con Real Madrid. Atajó en el Arsenal y el Napoli. A los 33 años, logró llevarlo al fútbol árabe en el que será dirigido por Rudi García en la primera temporada.

En la presentación que hizo el club árabe se confirmó el acuerdo al que llegó el Presidente de la Junta Directiva del Club Al Nassr, Sr. Musli Al Muammar, con el arquero de la Selección Colombia. Es un jugador que llegó al club en un acuerdo de transferencia libre, con un contrato de dos años y la opción de tener un tercero.

Por ahora se sabe que estará en el club hasta un par de meses antes de cumplir 36 años. En ese momento se decidirá si se extiende o no. Sin hablar de cifras que le competen a él, su entorno y el club, Al Nassr logró ficharlo luego de que quedó libre tras no renovar con el Napoli en Italia. A partir de ahí y más allá de las opciones que tuvo en el mercado de fichajes, aceptó la posibilidad de jugar en el club que ya tuvo a Francisco Maturana como DT y a Juan Pablo Pino como fichaje.

Our Guardian Is Here 🧤

Welcome @D_Ospina1 🤩#OspinaIsYellow 💛 pic.twitter.com/ZZNPhQCJYq

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 11, 2022