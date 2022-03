Cuadrado y el jugador del que hablan en Juventus por si no renueva

Todo parece encaminado para que Juan Guillermo Cuadrado (33 años) renueve con Juventus pero si eso no pasa, ya hay otro plan.

Según la más reciente versión periodística en Italia, “la Juventus ha vuelto a posponer la reunión con Jorge Antun para la renovación de Paulo Dybala. También se aplazan las renovaciones de Cuadrado, Perin, De Sciglio y Bernardeschi”. Eso lo publicó el periodista Giovanni Albanese (Gazzetta dello Sport). En el club prefieren esperar lo que pase en la llave de octavos de final de la Champions ante Villarreal para tomar estas decisiones.

Se publicó este 9 de marzo en Calcio Mercato en Italia. Sí existiría otra posibilidad en el club si es que no hay arreglo para que el colombiano continúe en el club. La idea es que sí. Se habla de un par de años más de vínculo con él, pero es algo que no se ha hecho oficial. Y siendo así, empezó la especulación respecto a lo que planea el club.

Juventus apuntaría a un jugador portugués con presente en Manchester United: Diogo Dalot. “Con Cuadrado aún inseguro sobre el futuro, la dirección estaría pensando en el lateral nacido en 1999. Tras una buena temporada con los rossoneri, este año el extremo sigue creciendo en la Premier League, donde, sin embargo, no encuentra continuidad”, publicó el medio de comunicación ya mencionado.

“El club de Agnelli, escriben en España, considera a Dalot una opción interesante y de primer nivel para la próxima temporada. Cuadrado, el protegido de Allegri, aún no ha renovado su contrato que vence en junio y se encamina hacia los 34 años. Unos once años más joven, Dalot representaría un injerto de calidad y buenas perspectivas. Por lo tanto, la Juve está lista para desafiar a Roma y Fiorentina para conseguirlo”.

La #Juventus discuterà del rinnovo di #Dybala e degli altri in scadenza (#Cuadrado, #Perin, #DeSciglio e #Bernardeschi) durante la prossima sosta di campionato. Prima di quel momento in calendario gare decisive per il raggiungimento degli obiettivi stagionali: zero distrazioni.

— Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) March 9, 2022