Ayer, en Champions League, apareció Luis Fernando Muriel para salvar a Atalanta de una derrota en la quinta fecha de la fase de grupos.

Sobre el final ingresó y al primer contacto que tuvo con el balón anotó a través de un tiro libre el 3-3 final ante el Young Boys. Luego, se conoció que el conjunto italiano ya piensa en su renovación.

Así lo informó el periodista italiano Nicoló Schira en redes sociales. “Atalanta están planeado la extensión del contrato de Luis Muriel. Su contrato expira actualmente en 2023″.

#Atalanta are planning Luis #Muriel’s contract extension. His contract currently expires in 2023. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 23, 2021