¿Tan rápido terminará la dupla de Luis Díaz y Mohamed Salah?

Apareció una noticia exclusiva de Fabrizio Romano que enciende una preocupación en la afición de Liverpool. ¿Qué pasa con Salah?

Según el famoso periodista italiano, experto en el mercado de fichajes, el egipcio no tiene la intención de aceptar las condiciones que le ha presentado el club para renovar su contrato. Es más, dice que las negociaciones llevan rotas desde diciembre. Aun así, él sí quiere quedarse. Dependerá de un nuevo arreglo que hoy parece lejano. Su contrato termina a mediados de 2023.

El DT que tiene Luis Díaz en Liverpool FC habló en rueda de prensa y ha dicho que el club “ha hecho todo lo que podía”. Ahora “se trata de la decisión de Mo”. En este momento esa decisión es no aceptar las condiciones que le propone Liverpool en este momento. Ellos quieren que siga después de 2023, pero hoy no hay cómo lograrlo. El africano pretende una mejora en las condiciones para permanecer con los Reds.

Esta situación empieza a preocupar a los aficionados en Anfield ya que para evitar que el atacante se vaya libre al final de su contrato, podrían pensar en una venta al final de la campaña en curso. Solamente así podría lograr dinero con él. Es lo único positivo que puede tener en este momento respecto a una negociación. Lo deportivo está aparte. De acá a final de campaña cuenta con él y el resto empieza a depender de las negociaciones.

Así que en este momento hay expectativa en Liverpool. El equipo pasa de la alegría por el fichaje de Luis Díaz a la preocupación por la situación con el referente, Mohamed Salah. ¿Lo perderán? Él quiere evitarlo, pero en el primer intento no hay una señal positiva de parte del club.

Excl: Salah and his agent have no intention to accept current new contract bid from Liverpool. Talks have broken down since December, as things stand 🚨🇪🇬 #LFC

Mo’s priority is to stay – but not at current conditions. Let’s see Liverpool next move.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 11, 2022