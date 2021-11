River Plate y Adidas cierran contrato millonarios ¡59.5 millones de dólares!

Para nadie es secreto que el fútbol argentino atraviesa un momento angustiante en la parte económica, que inevitablemente afecta a la parte deportiva. La confirmación de la continuidad de Adidas con River Plate es de locos, 59.5 millones de dólares por su patrocinio y 20 de ellos serán desembolsados en 30 días.

El vínculo le garantiza un piso de u$s 59.500.00 millones en los próximos 72 meses entre el monto fijos (u$s 23.450.000), las regalías mínimas garantizadas (u$s31.050000), la entrega de productos (u$s1.700.000), un bono a la firma (u$s3.000.000) y acciones de marketing (u$s 300.000). Este monto puede incluso aumentar a partir de las regalías con la venta de camisetas y con los premios estipulados por cada uno de los títulos que gane el equipo.

De dicha forma, el Millonarios, literalmente, se convertirá en el equipo argentino mejor pagado en este tipo de contratos.

De igual forma, existen bonos por logros:

Si el equipo de Gallardo sale campeón de la Copa Libertadores, la tesorería se asegurará u$s 1.000.000 a los 60 días de la vuelta olímpica y u$s 250.000 en caso de perder la final. También u$s 500.000 si obtiene la Copa Sudamericana y u$s 125.000 si es derrotado en la final; u$s 750.000 si gana el Mundial de Clubes, $ 100.000 la Recopa Sudamericana; u$s 50.000 la Suruga Bank; u$s 750.000 el torneo Liga anual; u$s 200.000 la Copa Argentina y u$s 50.000 la Copa argentina.

La relación con la marca de las tres tiras llegará a los 45 años consecutivos.