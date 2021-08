Pronóstico Yankees vs Mets | Análisis, cuotas, apuesta

Este martes, los New York Yankees, buscarán seguir su gran ritmo cuando visiten nuevamente el Truist Park, para enfrentar a unos Atlanta Braves que, también llegan en un gran momento.

NEW YORK YANKEES

Tras una primera mitad de temporada muy titubeante, los New York Yankees, han logrado acercarse un poco a la versión que todos esperábamos de ellos, ya que, han puesto su record en 73 victorias y 52 derrotas, haciéndose con el segundo lugar de la División Este de la Liga Americana y colocándose a solo 3.5 juegos de diferencia de los lideres, los Tampa Bay Rays. Los lanzadores de los Yankees, han realizado una muy buena labor en esta campaña, dejando una media de 4.05 carreras permitidas por partido, y limitando a sus rivales a un AVR. de .225. Además, si bien su ofensiva tuvo un momento difícil en los primeros meses, se han recuperado y ahora promedian 4.41 carreras por encuentro.

Los Yankees sumaron ayer una décima victoria en fila tras ganar el primer partido de esta serie ante los Braves, donde abrieron el marcador gracias al jonrón de Giancarlo Stanton en la segunda entrada. Y si bien la visita empató, un doble del mismo Stanton, impulsó dos carreras más, y Gary Sánchez, puso el 5-1 definitivo con un sencillo la octava entrada.

Jordan Montgomery, lanzó ayer durante 5.0 entradas, en las que permitió 2 hits y solo 1 carrera, mientras ponchaba a 2 rivales y daba 4 pasaportes.

DISFRUTA DE LOS MEJORES PRONÓSTICOS PARA CADA JORNADA DE LA MLB

ATLANTA BRAVES

Los Atlanta Braves, han tenido una recuperación mucho mejor que la de su rival de hoy, ya que, llegaron a estar incluso con un record negativo, pero su gran rendimiento en las últimas semanas los ha llevado a la cima del Este de la Liga Nacional con un record de 68 victoritas y 57 derrotas, colocándose a 5.0 juegos de diferencia del segundo lugar, ocupado actualmente por los Philadelphia Phillies. En esta temporada, los Braves, han tenido un muy buen desempeño ofensivo, promediando 5.09 carreras anotadas por partido, algo que ha sido apoyado por una defensa que ha permitido una media de 4.34 carreras por encuentro.

Los Braves vieron frenada su racha de victorias en 9 tras caer en la noche de ayer, en un encuentro donde fueron limitados a solo 1 carrera, producto de un cuadrangular de Dansby Swanson en la segunda entrada. Y si bien sus lanzadores no hicieron un mal trabajo, no pudieron mantener a raya a la ofensiva visitante.

Huscar Ynoa, tuvo otra decente apertura ayer, al lanzar durante un total de 6.0 entradas, donde permitió 3 carreras, con 1 pasaportes y 9 abanicados-

DUELO DE LANZADORES

Andrew Heaney: El derecho de 30 años, ha tenido una campaña muy complicada, dejando una ERA. de 5.51 en 116.0 entradas de labor, no obstante, viene de tener su mejor apertura desde que llegó a los Yankees, lanzando durante 7.0 entradas y permitiendo solo 1 carrera ante los Red Sox.

Charlie Morton: El veterano, de 37 años está viviendo otra muy buena campaña, ya que, llega a este partido con un record de 12-4 y ERA. de 3.47 tras 25 aperturas y 140.0 entradas de labor, además, permitió 3 carreras o menos en 9 de sus últimas 10 presentaciones.

PRONÓSTICO

Los New York Yankees, es el equipo más encendidos de la Liga Americana, no obstante, su ofensiva aún no ha logrado obtener la consistencia ideal, así que, espero que tengan problemas para poder ser efectivos ante un Morton que, está en un buen momento y un bullpen local que, ha sido excelente en este mes. Además, si bien, la ofensiva de los Braves, tampoco ha sido la mejor de todas, si ha tenido sus buenos momento, y esta es una gran oportunidad de tener algo similar ante un Heaney que, ha aunque venga de una muy buena salida, no genera confianza alguna.

Por lo tanto, en esta oportunidad, creo que la mejor opción es confiar en que los Atlanta Braves, recibirán una buena salida de Morton y le harán mucho daño a Heaney, llevándose de esta manera la victoria.