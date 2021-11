Pronóstico Raptors vs Knicks | Análisis, cuotas, apuesta

- Advertisement -

Esta noche, desde el Madison Square Garden, tendremos este interesante partido entre los Toronto Raptors y unos New York Knicks que, han iniciado el año con todo.

TORONTO RAPTORS

Se esperaba que, los Toronto Raptors, tuvieran una campaña más complicada que la anterior tras la completa desmantelación de ese equipo que ganó las Finales de la NBA hace unos años atrás, sin embargo, aunque empezaron de muy mala manera, han logrado equilibrar un poco los resultados, gracias a 3 triunfos de manera consecutiva, para ostentar ahora un record de 4 victorias y 3 derrotas. Los Raptors, los tienen una media de apenas 103.7 puntos anotados por partido, pero su defensa es la quinta mejor de la liga con un promedio de 99.7 puntos permitidos.

El equipo canadiense, sumó una tercera victoria en fila tras derrotar en condición de visitante a los Indiana Pacers, en un partido en el cual perdieron la primera mitad por 1 punto, pero supieron recuperarse en los últimos 2 parciales para finalizar con un marcador a favor de 97-94. Con el novato, Scottie Barnes, registrando 21 puntos y 12 rebotes.

Para este encuentro, los Raptors, seguirán sin contar con la presencia de Paskal Siakam y Y. Watanabe.

NEW YORK KNICKS

Los New York Knicks, han demostrado en estos últimos días que su gran temporada pasada no fue ninguna casualidad, ya que, han registrado 5 victorias en sus primeros 6 partidos de la campaña, con una defensa que no ha mostrado tanto solidez, pero con una ofensiva que se presenta como la segunda mejor de la liga con una media de 117.0 puntos anotados por partido.

El conjunto neoyorquino, viene de una complicada visita a los New Orleans Pelicans, donde generaron una diferencia de 4 puntos en la primera mitad, y si bien la segunda parte fue muy reñida, lograron mantenerla para llevarse una victoria final de 123-117. Gracias a un RJ Barrett que, registró la mejor noche ofensiva de su carrera con 35 puntos, además de aportar 8 rebotes y 6 asistencias.

Los Knicks que, aún no saben lo que es perder en casa en esta joven temporada, tendrán nuevamente como única baja a N. Noel.

JUGADORES DESTACADOS

Fred VanVleet: Con la salida de jugadores importantes y la lesión de Siakam, el francés, ha sido la principal referencia de los Raptors en esta campaña, en la que ha dejado una media de 17.0 puntos, 7.3 asistencias y 5.0 rebotes por partido.

Julius Randle: El experimentado jugador continúa siendo el líder de los Knicks, en una campaña en la que ha promediado hasta los momentos, 20.8 puntos, 6.5 asistencias y 11.2 rebotes por partido.

PRONÓSTICO

Aunque no ha tenido grandes actuaciones a nivel defensivo, la calidad que tienen los New York Knicks en ese aspecto es más que conocido, así que, espero no sufran ante unos Toronto Raptors que, han sido muy deficientes en ataque. Además, como se mencionó anteriormente, los Knicks, han sido fabulosos en ofensiva, por lo que, espero que puedan poner en apuro a los canadienses.

Por lo tanto, siendo locales, y llegando en un gran momento ofensivo, confío en que los New York Knicks tomen el control del partido y se lleven una cómoda victoria.

Recomendación: NEW YORK KNICKS -5. Cuota: 1.71.