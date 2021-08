Pronóstico Pirates vs Reds | Análisis, cuotas, apuesta

Los Cincinnati Reds, saben que tienen que seguir ganando todo lo que se les viene para poder pelear realmente por los playoffs, por lo que hoy buscarán una segunda victoria en fila cuando reciban al visita de unos Pittsburgh Pirates que, han tenido muchos problemas en esta campaña.

PITTSBURGH PIRATES

La campaña de los Pitsburgh Pirates ha tenido más resultados negativos que positivos, sin embargo, no es nada que no se esperara al principio de la campaña, de hecho, ha habido momentos en que han sorprendido con lo competitivos que han sido. No obstante, ya con poco más de la mitad del calendario disputado y la fecha de cambios finalizada, su equipo ha sido un poco mermado por las salidas de jugadores importantes, así que, no se prevé que estos mejoren en lo que queda de año.

Los Pirates, vienen de una serie ante el líder de su división, los Milwaukee Brewers, en la que perdieron el primer y último encuentro por marcadores de 2-6 y 2-4 respectivamente, pero lograron llevarse el segundo partido con una gran reacción en los innings finales, consiguiendo de esta manera un triunfo de 8-3 en extra innings.

En esta temporada, los Pirates, han dejado una pésima media de 5.31 carreras permitidas por partido, pero su ofensiva ha sido mucho peor, promediando 3.83 carreras anotadas por encuentro.

CINCINNATI REDS

Los Cincinnati Reds, han logrado una gran recuperación en los últimos meses de campaña, la cual los ha llevado a meterse en el segundo lugar de la División Central de la Liga Nacional gracias a un record de 57 victorias y 51 derrotas, no obstante, aún se encuentran muy lejos de los Brewers, quienes ocupan la cima con 7.5 juegos de diferencia con respecto a ellos. Si bien han sufrido en picheo, con una media de 4.97 carreras permitidas por partido, la ofensiva de los Reds ha sabido contrarrestar un poco eso, dejando una media de 4.99 carreras anotadas por encuentro.

Los Reds, buscarán una segunda victoria de manera consecutiva luego de empatar una serie de interligas ante los Minnesota Twins, en la que si bien perdieron el primer partido tras ser remontados en la última entrada, se recuperaron y llevaron una victoria de 5-6 en la noche de ayer.

El desempeño como local es algo que los Reds, tienen que explotar más, ya que, en el Great American Ball Park tienen un record de 27 victorias y 27 derrotas.

DUELO DE LANZADORES

Wil Crowe: El derecho de 26 años ha tenido un año complicado, sin embargo, ha empezado a encontrar su mejor versión en sus recientes salidas, permitiendo tan solo 2 carreras en sus últimas 11.2 entradas de labor.

Sonny Gray: El derecho de 31 años ha tenido una campaña un poco complicada, sin embargo, viene de tener una muy buena aperturas, al lanzar 6.0 entradas con 6 hits y 1 carera permitida ante los Mets.

PRONÓSTICO

Los Pittsburgh Pirates, han sido un equipo duro de roer en algunas ocasiones, sin embargo, en otras muchas otras han demostrado el porqué tienen uno de los peores records de toda la MLB, en especial con su desempeño ofensivo, el cual espero que tampoco sea el más productivo hoy ante un Gray que, no ha tenido su mejor año, pero que ha dado destellos de calidad, y sabe que esta es una buena oportunidad de asentarse. Por su parte, los Cincinnati Reds, han mejorado mucho su desempeño ofensivo en los últimos días, por lo que, no deberían de tener dificultades ante un inconsistente picheo local.

Por lo tanto, en esta oportunidad, creo que la mejor oportunidad es confiar en que los Cincinnati Reds se llevarán una cómoda victoria de este encuentro.