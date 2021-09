Pronóstico Padres vs Dodgers | Análisis, cuotas, apuesta

- Advertisement -

Los Angeles Dodgers, buscarán finalizar esta serie de tres encuentro con una victoria ante unos San Diego Padres que, necesitan empezar a sumar mejores resultados sino quieren terminar de comprometer sus objetivos.

SAN DIEGO PADRES

A este punto del año, la temporada de los San Diego Padres, puede llegar a catalogarse hasta como decepcionante, ya que, no solo han perdido de vista su principal objetivo, el pelear por el banderín de la División Oeste de la Liga Nacional, sino que su record de 74 victorias y 66 derrotas los tiene actualmente compartiendo el segundo Wild Card de la liga junto a los Reds, siendo este el último cupo disponible para entrar a los playoffs.

Si bien fueron un poco más productivos que en el Juego 1, registrando 8 hits y anotando 4 carreras, gracias a un jonrón de Fernando Tatis Jr. en la cuarta entrada, y y sencillos de Manny Machado y Tatis Jr. en la octava entrada, su desempeño en picheo no fue el mejor, perdiendo por un marcador total de 4-5.

Chris Paddack, solo pudo lanzar durante 4.2 entradas en la noche de ayer, permitiendo 3 hits y 4 carreras, con 2 boletos y 4 ponches.

LOS ANGELES DODGERS

Los Angeles Dodgers, siguen teniendo una gran temporada, ostentando un record de 90 victorias y 53 derrotas, para ubicarse en el segundo lugar de la División Oeste de la Liga Nacional, pero esperando una oportunidad para descontar la diferencia de 2.5 juegos con respecto al líder, los Giants. Los Dodgers, han tenido un excelente desempeño en todos los sentidos, con una media de 3.44 carreras permitidas por partido, el mejor de la liga, y un promedio de 5.03 carreras anotadas por encuentro.

Los Dodgers, lograron llevarse también el segundo encuentro de la serie, gracias a una muy buena actuación de su abridor, y a una ofensiva que aprovechó las oportunidades que tuvo, anotando 5 carreras con solo 4 hits. Gracias a un doble de Gavin Lux y un elevado de sacrificio de Mookie Betts en la tercera entrada. Y un cuadrangular de 3 careras del mismo Betts dos innings después.

Walker Buehler, trabajó ayer por espacio de 7.0 entradas, en las que permitió 6 hits, pero solo 2 carreras, ponchando a 5 y dando 2 bases por bolas.

DUELO DE LANZADORES

Blake Snell: Aunque ha tenido una temporada inconsistente, el zurdo de 28 años ha dado muestras de su mejor nivel en las recientes semanas, permitiendo solo 4 hits y 3 carreras en sus últimas 21.2 entradas, en las que ponchó hasta 31 rivales.

Max Scherzer: El veterano de 37 años ha estado en un nivel superlativo desde que llegó a los Dodgers, dejando un record de 5-0 y ERA. de 1.05 en un total de 7 aperturas y 43.0 entradas de labor.

PRONÓSTICO

Si bien Los Angeles Dodgers, tienen una de las alineaciones más temibles de la MLB, está no ha sido del todo productiva en sus últimos partidos, así que, podrían tener muchas dificultades para hacerle daño a un Snell que viene en ascenso y no parece detenerse ahora. No obstante, los San Diego Padres, han tenido problemas preocupantes a nivel ofensivo, y lo han demostrado en esta serie, por lo que, no debería ser muy difícil para Scherzer el mantener el gran nivel que ha presentado en toda la campaña.

Así que, en esta ocasión, espero que los lanzadores sean quienes se lleven los reflectores, teniendo un buen dueño de picheo y dejándonos con menos de 8 carreras en total.

Recomendación: menos 8 carreras. Cuota: 1.79.