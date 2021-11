Pronóstico Pacers vs Nuggets | Análisis, cuotas, apuesta

Pacers vs Nuggets se medirán la noche del miércoles en la NBA, encuentro entretenido que se disputará en el Pepsi Center donde los dueños de casa intentarán aprovechar a un equipo de Indiana que posee récord negativo por ahora en la competición.

PACERS

Los Pacers obtuvieron una apretada victoria contra los Kings el pasado domingo de 91-94, encuentro en el que a pesar de ir ganando con solvencia se le complicó más de la cuenta. Triunfo importante para Indiana quien ha mejorado el pésimo inicio consumado en la temporada regular.

Se dice esto porque han podido ganar 3 de los últimos 4 partidos que han sostenido, aunque estos triunfos no han sido contra rivales de alta talla ni mucho menos. A pesar de esta buena tónica, todavía se encuentran con récord negativo de 4-7, cifra a la que se confía que podrá darle vuelta si sigue creciendo en rendimiento como lo ha hecho últimamente.

Isaiah Jackson, Caris LeVert y T.J. Warren se quedan fuera por lesión una vez más para esta noche del miércoles.

NUGGETS

Los Nuggets vencieron con mucha autoridad a los Heat en su encuentro del pasado miércoles por 113-96, resultado realmente alentador para ir tomando confianza siendo su segundo triunfo al hilo, después de un irregular inicio en el que se puso con récord de 4-4, dejando mucho que desear en su rendimiento de juego.

Los Nuggets están siendo uno de los mejores equipos defensivos en la campaña, neutralizando de gran manera a sus rivales, pero lo que sigue fallando es el tema de la ofensiva, el cual no ha respondido como se debe y no ha podido aprovechar sus otras virtudes. Esto se verá aún más afectado la noche del miércoles porque no podrán contar con Jokic, quien salió expulsado ante Miami.

Vlatko Cancar, Jamal Murray y Michael Porter siguen sin estar disponibles para los dueños de casa. Alguno de estos efectivos, piezas importantes del equipo.

JUGADORES DESTACADOS

Myles Turner fue uno de los mejores efectivos por parte de los Pacers en el último encuentro con un doble doble de 15 rebotes y 12 puntos. Además, agregó 3 asistencias a su juego.

Nikola Jokic tuvo una tremenda noche contra Miami con 25 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias, cifras fenomenales que lamentablemente no podremos tener este día miércoles por la suspensión tras empujar a un efectivo del equipo rival.

PRONÓSTICO

Si bien es cierto que no podrá con efectivos importantes como el mismo Jokic o Porter, los dueños de casa, además de tener su localía a favor, siguen contando con el talento necesario para sacar encuentros como estos adelante.

Sobre todo contra este gris versión de los Pacers, los cuales todavía tienen muchas cosas por mejorar y no están dando el nivel en temas ofensivo. No es casualidad que las victorias obtenidas hayan sido contra rivales que no ofrecen mucha resistencia a niveles defensivos.

Por tanto, un voto de confianza para los dueños de casa parece la mejor opción a elegir en esta oportunidad.