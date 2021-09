Pronóstico Mariners vs Astros | Análisis, cuotas, apuesta

- Advertisement -

Los Seattle Mariners, buscarán mantenerse en carrera por los puestos de playoffs, cuando visiten por tercer día consecutivo a los Houston Astros, quienes no están pasando por su mejor momento.

SEATTLE MARINERS

Los Seattle Mariners, han sido sin duda alguna una de las principales revelaciones en la MLB en este 2021, ya que, si bien en el papel no tienen un gran equipo, han logrado mantenerse en el segundo lugar de la Liga Americana con un record de 75 victorias y 64 derrotas, que los tiene a 6.5 juegos del primer lugar, pero a solo 3.0 juegos de los comodines que dan acceso a los playoffs. Los números de los Mariners pueden parecer pobres teniendo en cuenta su record, ya que, tienen una media de 4.29 carreras anotadas y 4.69 carreras permitidas por partido.

A pesar de que empezaron abajo en el marcador, los Mariners, no se rindieron y demostraron que lo que han logrado en esta campaña no es casualidad, ya que, gracias a un doble de J.P. Crawford, un jonrón de Kyle Seager y un sencillo de Luis Torrens, llegaron a la noventa entrada con ventaja de 2 carreras, no obstante, se quedaron con el sabor de la victoria en los labios, ya que, Paul Sewald no pudo cerrar el encuentro y permitió el empata para que el juego se fuera entrada extras, donde perderían por un marcador de 4-5.

El novato, Logan Gilbert, hizo un decente trabajo ayer, lanzando durante 4.1 entradas, en las que permitió 6 hits y 2 carreras.

HOUSTON ASTROS

Si bien han aflojado un poco su gran ritmo en las últimas semanas, los Houston Astros, se han podido mantener en lo más alto de la División Oeste de la Liga Americana, gracias a un record de 81 victorias y 58 derrotas que los tienen a 6.5 juegos de diferencia de su más cercano perseguidor. Los Astros, han sido efectivos tanto en ataque como en defensa, promediando 4.03 carreras permitidas y 5.33 carreras anotadas por partido.

Los Astros, también lograron llevarse el segundo de la serie, en un partido en el que empezaron ganando gracias al jonrón de José Altuve y a un doble de Alex Bregman en la tercera entrada. Y si bien fueron remontados y estuvieron a punto de perder, un cuadrangular de Bregman con Altuve en las almohadillas empató el encuentro y le dio la oportunidad a Carlos Correa para que fuera el héroe con el doble ganador en la décima entrada.

Jake Odorizzi, tuvo ayer una buena apertura, dado que permitió solo 5 hits y 2 carreras en un total de 5.0 entradas lanzadas, con 3 ponches y sin dar boletos.

DUELO DE LANZADORES

Tyler Anderson: El zurdo de 31 años ha tenido un desempeño muy bueno desde que llegó a los Mariners, ya que, en 7 aperturas, ha dejado un record de 1-1 y una ERA. de 3.38, además permitió 3 carreras o menos en sus últimas 10 salidas, incluyendo una de 2 carreras permitidas en 5.1 entradas ante los Astros.

José Urquidy: El mexicano de 26 años hará su segunda salida tras volver de la lista de lesionados y lanzar 4.1 entradas de 2 carreras permitidas el pasado 3 de septiembre ante los Padres.

PRONÓSTICO

La ofensiva de los Houston Astros ha sido una de las más productivas de la campaña, sin embargo, han tenido algunas dificultades en las últimas semanas, y aunque tuvieron un buen desempeño en el primero de la serie, confío en que Anderson podrá mantenerlos a raya en esta ocasión. Por su parte, los Mariners Seattle, tampoco han sido un gran equipo en lo que a materia ofensiva respecta, así que, espero que Urquidy tenga una buena y larga salida en este encuentro.

Con dos equipos que en ofensiva han tenido dificultades, pero que tendrá buenos lanzadores en la loma, confío en que tendremos un partido con menos de 9 carreras.

Recomendación: menos de 9 carreras. Cuota: 1.86.