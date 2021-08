Pronóstico Manchester United vs Leeds | Análisis, cuotas, apuesta

Manchester United vs Leeds se enfrentarán en la apertura de la jornada sabatina de la Premier League, cotejo que tuvo un resultado bastante exagerado la última vez que se disputó y en el que los diablos rojos intentarán saldar un buen resultado para empezar de manera positiva la competición.

MANCHESTER UNITED

Primer partido en Old Trafford esta temporada en la que el Manchester United buscará tener un mejor inicio de campaña que la anterior, algo que seguramente lo penalizó bastante en la lucha por el título de Premier. Los dueños de casa tienen un buen número en el torneo doméstico, ya que se encuentran invicto en 29 de los últimos 32 duelos que han disputado.

Además, esta campaña es realmente esperanzadora para ellos después de haber realizado fichajes como el de Jadon Sancho o Varane. Sin embargo, se tendrá que esperar el debut de este último porque todavía no estará en la lista de convocados para esta primera fecha.

Aparte de la ausencia del ex jugador del Real Madrid, Marcus Rashford, Alex Telles, Eric Bailly, Edinson Cavani y Amad Diallo se quedan fuera de esta primera jornada, algunos por estar en cuarentena y otros por lesión.

LEEDS

El Leeds pretende quedarse una temporada más en la primera división Inglesa y para ello buscará repetir una campaña como la realizada en la 20/21 donde realmente impresionaron a los grandes equipos dejando un rendimiento de juego muy valiente y demostrando que no necesitas una gran plantilla para desarrollar un juego ofensivo.

Además de eso, tuvieron un tremendo cierre en la Premier, no solo por el hecho de haber ganado los últimos 4 compromisos del torneo sino también porque pudieron anotar al menos 2 goles en cada uno de esos encuentros. Pese a todo, el nivel de juego en la pre-temporada no fue el ideal para los blancos, esto porque no pudieron llevarse el triunfo en los 5 compromisos que disputaron.

Diego Llorente y el fichaje de verano Junior Firpo son grandes dudas para este viaje a la ciudad de Manchester, esto porque parece que no han podido las lesiones que presentaban.

JUGADORES DESTACADOS

Desde su llegada, Bruno Fernandes ha sido el jugador más determinante en el conjunto de Old Trafford. El Portugués no solo tiene olfato goleador, sino que es el principal generador de jugadas de peligro para los Reds, no por algo fue el efectivo que en más tantos participó la campaña anterior.

Patrick Bamford fue el efectivo más peligroso en la plantilla de Marcelo Bielsa la temporada anterior. El 9 demostró estar a la altura de una competición como la Premier League, consiguiendo cifras goleadoras dignas de un jugador de un club más grande.

PRONÓSTICO

Aunque tendrá algunas bajas considerables para este cotejo, el Manchester United sigue contando con los recursos para poder sacar un buen resultado de este compromiso. Sobre todo porque jugarán en casa, escenario en el que le ha dio bastante bien a la hora de enfrentar a este rival, anotándole 10 goles en las últimas 2 ocasiones que lo han visitado.

Además,el Leeds puede estar falta de confianza al arribar este duelo con una racha negativa y las falencias en defensa que ha mostrado a lo largo de su estadía en primera división puede pasarle facturas en esta oportunidad contra un adversario peligroso y con variantes en ataque.

Por tanto, un voto de confianza a los diablos rojos, quienes pueden conseguir los primeros 3 puntos en la Premier este día sabado.