Pronóstico Kings vs Pelicans | Análisis, cuotas, apuesta

Los New Orleans Pelicans, intentarán encaminar un poco su pobre inicio de temporada cuando reciban esta noche la visita de unos Sacramento Kings que, han hecho las cosas bastante bien.

SACRAMENTO KINGS

Los Sacramento Kings, esperan finalmente hacerse con un cupo en los playoffs tras muchos años de espera, y hasta el momento no parece que hayan cambiado mucho a lo que fueron en las últimas temporadas, llegando a este encuentro con record de 2 victorias y 2 derrotas, pero con una media de 114.3 puntos permitidos y 110.5 anotadas por partido. Jugar fuera de casa le ha caído de maravilla a los Kings en este inicio de campaña, ganando los 2 partidos que han disputado en esa condición.

El equipo de Sacramento, viene de una gran victoria ante los alicaídos Phoenix Suns, en donde si bien finalizaron la primera mitad abajo por 9 puntos, y perdieron tres de los cuatro cuartos, el llevarse el tercer parcial 29-15, les fue suficiente para remontar y registrar una victoria de 110-107. Buddy Hield, fue el líder de los Kings en su anterior partido, registrando 26 puntos, 5 rebotes, 2 robos y 2 bloqueos.

Tal y como ha sucedido en sus primeros 4 partidos de la temporada, los Sacramento Kings, contarán con toda su plantilla para este partido.

NEW ORLEANS PELICANS

Los New Orleans Pelicans, vienen de una decepcionante temporada, y las cosas no parecen que vayan a mejorar rápidamente, dado que han iniciado este año con 1 victoria y 4 derrotas, aunque defensivamente han hecho las cosas de manera aceptable, no ha sido así a nivel ofensivo. Los Pelicans, ostentan actualmente una media de 108.2 puntos permitidos y 100.8 puntos anotados por encuentro, además, aún no saben lo que es ganar en condición de local.

Los Pelicans, sumaron una nueva derrota al caer en casa ante los Atlanta Hawks, en un partido el cual iniciaron con un gran primer cuarto de 19-33, pero poco a poco fueron cediendo, hasta perder el tercer parcial 31-18. Y si bien tuvieron una reacción en el último cuarto, no fue suficiente para evitar una derrota de 102-99. Jonas Valanciunas, fue el más productivo del equipo en su anterior presentación, al anotar 16 puntos y tomar 15 rebotes.

Aunque no tienen bajas confirmadas, los Pelicans, tienen como dudas para este encuentro a G. Temple y J. Hart, por problemas en la rodilla y cuádriceps respectivamente.

JUGADORES DESTACADOS

D’Aaron Fox: El Base de los Kings sigue siendo la pieza clave del equipo, ya que, en este inicio de campaña sido el más consistente, promediando 18.5 puntos, 7.0 asistencias y 3.8 rebotes por encuentro.

Brandon Ingram: En un equipo que no ha tenido muchos puntos altos, el veterano jugador ha sido lo mejor de los Pelicans, dejando una media de 25.6 puntos, 4.6 asistencias y 7.5 rebotes por partido.

PRONÓSTICO

Aunque los New Orleans Pelicans, no han funcionado bien en ataque, tienen un equipo con un buen potencial en ese sentido, y pienso que hoy podrían dar una buena presentación ante unos Sacramento Kings que, dan muchas libertades en defensa. Además, si bien la visita ha jugado bien, es inconsistente en ofensiva, por lo que, deberían de tener problemas ante una defensa que, ha sido lo más rescatable del conjunto local.

Así que, si bien espero que este sea un partido muy parejo de principio a fin, pienso que los New Orleans Pelicans finalmente podrán imponer su localía y llevarse la victoria o al menos no perder por más de 3 puntos.

Recomendación: New orleans pelicans +3. Cuota: 1.83.