Pronóstico Inter Sheriff | Análisis, cuotas, apuesta

Inter vs Sheriff se enfrentarán este día martes en la UEFA Champions League. Choque correspondiente al grupo D de la competición en donde de manera sorpresiva el humilde equipo visitante es líder con 6 de 6 puntos conseguidos.

INTER

El Inter dejó atrás su invicto en la Serie A cuando cayeron derrotados contra la Lazio por 3-1 el fin de semana, un mal regreso del parón de selecciones que intentarán revertir de manera urgente en la UEFA Champions League, competición en la que tampoco han podido ganar en esta fase de grupos.

De hecho, los Italianos se han vuelto uno de esos equipos que parece no llevarse con la competición. Se dice esto porque solamente se ha llevado un triunfo en los últimos 9 compromisos con 4 empates y 4 derrotas. Incluso no han podido siquiera marcar en sus 3 duelos más recientes, situación alarmante que no congenia con la derrota del fin de semana.

En cuanto a bajas se refiere, los negri-azules podrán contar con toda su plantilla para este enfrentamiento, una noticia positiva de cara a conseguir los 3 puntos.

SHERIFF

El Sheriff es el equipo sensación de esta Champions League y no es para menos. Los debutantes en el mejor torneo a nivel de clubes se encuentran lideres del grupo con dos victorias. Lo que más sorprende es que se plantaron en el Santiago Bernabéu para vencer al Real Madrid, rey de la liga de campeones.

Los de Moldavia han ganado 8 de los últimos 10 compromisos de la competición si incluimos clasificatorios y ya no se les puede subestimar si en las primeras dos jornadas debutas con dos tantos en cada compromiso

A diferencia de su rival, el Sheriff sí presentará ausencias para este viaje a Italia: Lovro Bizjak, delantero del equipo, se queda fuera por encontrarse lesionado.

JUGADOR DESTACADO

Edin Dzeko es uno de los nuevos fichajes del Inter y la verdad es que ha respondido de excelente manera, al menos en Italia. El delantero de 35 años registra 6 goles y 2 asistencias en los 8 partidos que ha disputado, cifras que intentará trasladar a una Champions donde ningún efectivo de la plantilla ha tenido un buen rendimiento.

PRONÓSTICO

El Inter no ha podido marcar en ninguno de los últimos 3 partidos en casa cuando de Champions se refiere. De hecho, en cuestiones generales no dicen presente en el marcador en 5 de las 7 citas más recientes de la mejor competición a nivel de clubes, por algo es que están siendo catalogados como un conjunto que no se lleva con este torneo.

El Sheriff debe estar más que motivado por sus victorias, buscando ser el tercer equipo en el siglo 21 en conseguir 3 triunfos en sus primeros 3 partidos, labor que seria heroica si tenemos en cuenta las limitaciones en plantilla.

Teniendo en cuenta el momento de los visitantes y las dudas de los negri-azules, se espera un cotejo que no tenga tanta disparidad en el resultado final.

recomendación: sheriff +2.5 ah, cuota 1.68