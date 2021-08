Pronóstico Dodgers vs Mets | Análisis, cuotas, apuesta

Los Angeles Dodgers, siguen persiguiendo muy de cerca la cima del Oeste de la Liga Nacional, y para seguir así buscarán obtener una nueva victoria en esta complicada serie ante unos New York Mets que, también tienen entre sus ojos el primer lugar de su zona.

LOS ANGELES DODGERS

En esta campaña, Los Angeles Dodgers, han sido nuevamente uno de los mejores equipos de la MLB, y es que no solo su record de 70 victorias y 46 derrotas es excelente, sino que han sido uno de los pocos equipos que han tenido un desempeño equilibrado en defensa y ataque, promediando una media de 5.26 carreras anotadas, la tercera mejor cifra de la MLB, y un promedio de 3.66 carreras permitidas, la menor cantidad en toda las Grandes Ligas.

Los Dodgers, ganaron el primer partido de la serie, donde se adelantaron en el mismo primer inning por medio de un doble de Corey Seager, y llegaron a estar 4-0 arriba gracias a 3 elevados de sacrificio. No obstante, el bullpen falló y permitió el empate, obligando a que todo se definiera en entradas extras, donde anotaron 2 carreras más con el jonrón de Will Smith, quien pasó de villano a héroe.

Si bien no se llevó la victoria, el mexicano Julio Urias, tuvo una gran salida ayer, en la que permitió solo 2 hits en 5.0 entradas de labor.

NEW YORK METS

Los New York Mets, tuvieron una excelente primera mitad, manteniéndose arriba de la División Central de la Liga Nacional incluso con un equipo lleno de lesionados, sin embargo, han tenido un bajón de rendimiento bastante doloroso en las últimas semanas, cayendo hasta el tercer lugar de la zona, y dejando que equipos como los Phillies y Braves lograran recuperarse. Los Mets, llegan a este encuentro con una media de 4.15 carreras permitidas por partido, pero son los terceros peores de la MLB en lo que a ofensiva respecta, con una media de 4.06 carreras anotadas por partido.

Los Mets, fueron limitados ayer por el abridor rival, en un partido el cual lograron empatar con un buen rally de 4 carreras en la séptima entrada, producto de imparables de Dominic Smith y Jeff McNeil, y un error del receptor Will Smith. No obstante, si bien enviaron el juego a entradas adicionales, no lograron completar la remontada, cayendo por un marcador de final de 6-5.

El novato, Tylor Megill, tuvo otra complicada salida, lanzando durante 6.0 entradas en la que permitió 6 hits y 3 carreras, mientras ponchaba a 6 y daba 1 pasaporte.

DUELO DE LANZADORES

Walker Buehler: El oriundo de Lexington, Kentucky, ha tenido una campaña espectacular, dado que en un total de 23 aperturas, ha registrado un record de 12 victorias y 2 derrotas, y ha publicado una ERA. de 2.13 y WHIP de 0.93.

Taijuan Walker: El derecho de 29 años ha hecho un buen trabajo en esta campaña, sin embargo, se ha visto mucho menos efectivo en sus recientes salidas, permitiendo 24 carreras en un total de 21 entradas lanzadas.

PRONÓSTICO

Los Angeles Dodgers, han tenido una temporada excelente tanto en picheo como en bateo, por eso creo que hoy, podrán meter en muchos problemas a un Walker que, en el último mes no fue el mismo de la primera mitad de temporada, dándole de esta manera un cómodo “colchón” de carreras a un Buehler que, en el montículo ha demostrado ser uno de los mejores lanzadores de la temporada y la MLB, por lo que, espero que no tenga dificultades ante unos New York Mets que, tienen una de las peores ofensivas de la MLB.

Así que, en este partido, pienso que la mejor opción es confiar en que Los Angeles Dodgers volverán a mostrar su superioridad y se llevarán otra cómoda victoria.