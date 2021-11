Pronóstico Celtics vs Mavericks | Análisis, cuotas, apuesta

Los Boston Celtics, querrán continuar con su ritmo ascendente cuando visiten esta noche a unos Dallas Mavericks que, han tenido un buen inicio de campaña, pero que no les sobra mucho.

BOSTON CELTICS

Si bien tuvieron un pésimo inicio de campaña, los Boston Celtics, se han presentado mucho mejor en los últimos días, mejorando su record a 4 victorias y 5 derrotas, todo gracias a la vuelta de Marcus Smart y Jaylen Brown al equipo. A los números de los Celtics aún le están pasando factura sus primeros partidos, ostentando actualmente una media de 110.6 puntos permitido y 109.4 puntos anotados por partido.

El gran problema de los Celtics en la primera semana de la temporada fue la defensa, sin embargo, han hecho los ajustes necesarios en los últimos días, y vienen de derrotar en condición de visitante al Miami Heat, en un partido donde defensivamente fueron impecables, limitando a su rival a 78 puntos, para llevarse una victoria con un marcador final de 95-78. Y si bien no fueron muy productivos en ataque, tuvieron hasta 6 jugadores con al menos 10 puntos, siendo el máximo anotador Jaylen Brown con 17 unidades.

En esta ocasión, los Celtics, no tendrán bajas confirmadas, sin embargo, J. Richardson, es duda una vez más por una lesión en el pie.

DALLAS MAVERICKS

Los Dallas Mavericks, presentan un buen record de 5 victorias y 3 derrotas, no obstante, no han sido un equipo que gane partidos con amplios marcadores, ya que, han sufrido hasta el último momento en la mayoría de sus triunfos. Los Mavericks, han realizado un buen trabajo en defensa, promediando 106.4 puntos permitidos, no obstante, su ofensiva ha tenido algunos problemas, dejando una media de apenas 101.1 puntos anotados por encuentro.

Los Mavs, volvieron a disputar un entretenido y reñido encuentro en su presentación anterior, siendo los San Antonio Spurs el rival en esa ocasión, quienes entraron al último cuarto arriba por dos puntos, pero una reacción final de Dallas le dio la victoria por la mínima, finalizando el marcador con un 109-108 a su favor. Y siendo Jalen Brunson el más destacado con 31 puntos y 10 rebotes, mientras que, Luka Doncic, aportó 23 puntos y 12 rebotes.

Los Mavericks, continuarán sin poder contar con Max Kleber en este encuentro, mientras que, Kripstas Porzingis, sigue siendo duda por sus molestias en la espalda.

JUGADORES DESTACADOS

Jayson Tatum: Aunque no ha tenido un gran rendimiento ofensivo en los últimos encuentros, Tatum, sigue siendo el más destacado de los Celtics en ese sentido, promediando 22.7 puntos, 8.1 rebotes y 3.4 asistencias por partido.

Luka Doncic: El esloveno de 22 años, se presenta una vez más como el más importante de su equipo tanto en defensa como en ataque, ya que, este ha dejado una media de 23.9 puntos, 8.3 rebotes y 7.1 asistencias por partido en lo que va de campaña.

PRONÓSTICO

Si bien su ofensiva no ha sido la mejor de toda, los Dallas Mavericks, han sabido producir lo suficiente como para sumar resultados positivos, con un Doncic en un gran nivel, y recibiendo la ayuda de jugadores como Brunson y Hardaway, así que, espero puedan hacerle daño a unos Boston Celtics que, han mejorado en defensa, pero que aún no generan mucha confianza. Además, los Mavs, son muy efectivos en su lado de la cancha, así que, Tatum y compañía no tendrán las cosas nada fáciles.

Por lo tanto, en esta oportunidad, creo que la mejor opción es confiar en que los Dallas Mavericks tendrán otro efectivo desempeño y se llevarán la victoria.