Pronóstico Atlético Madrid vs Liverpool | Análisis, cuotas, apuesta

La UEFA Champions League verá actividad nuevamente después de varias semanas de descanso y uno de los encuentros que presenciaremos este día será el que disputarán Atlético Madrid vs Liverpool en el Wanda Metropolitano. Cita correspondiente al grupo B de la competición.

ATLÉTICO MADRID

El Atlético Madrid ganó de manera agónica su último encuentro en la Champions contra el Milan, victoria realmente necesaria porque habían empatado en la primera fecha y perder puntos hubiera comprometido su clasificación al menos en este inicio de temporada. Los de Simeone tendrán que disputar este encuentro con muchos días de descanso al suspenderse su jornada de fin de semana.

Sin embargo, tienen buenos recuerdos de los enfrentamientos sostenidos contra el Liverpool, ya que además de eliminarlos de los octavos de final en la 19-20 mantienen un invito de 4 compromisos frente a ellos con 2 empates y 2 victorias, cifras que no cualquier combinado puede conseguir contra este rival y menos en Champions.

En cuanto a bajas, Marcos Llorente es duda, mientras que José Giménez y Matheus Cunha son duda.

LIVERPOOL

El Liverpool está imparable en la Premier League con una nueva victoria el fin de semana de 0-5 contra el Watford, partido en el que la ofensiva volvió a demostrar que es uno de los mejores tridentes del mundo entero y que son candidatos a cualquier título. Los de Klopp no se quedan atrás en la Champions League, ubicados en la primera plaza con 6 de 6 puntos.

No solo esto sino que también han marcado 8 tantos en solo 2 compromisos y eso que no se ha enfrentado a rivales débiles ni mucho menos. Tendrá la mayor prueba de fuego en esta fase de grupos al visitar a un adversario contra el cual ya se mencionó no les va para nada bien. De hecho, contra Españoles los de Anfield no ganan en 6 de los últimos 7 con solo un empate de por medio.

Thiago es el único efectivo importante que no podrá ver actividad en esta cita por encontrarse lesionado.

JUGADORES DESTACADOS

Luis Suárez es la principal arma de peligro por parte de los dueños de casa. El Uruguayo marcó un gol importante en esta Champions League y ahora pretende ayudar a sus compañeros para imponerse en una cita trascendental. En liga también acarrea una buena cuota goleadora con 4 tantos ya.

Mohamed Salah se encuentra On Fire en todas las competiciones y la Champions no es la excepción. En solo 2 compromisos ha marcado 3 goles, arribando esta cita después de un nivel superlativo contra el Watford y el Manchester City hace algunas semanas.

PRONÓSTICO

Compromiso que tiene toda la pinta estará disputado. El conjunto colchonero es bueno para defender a grandes clubes como el Liverpool y así ha quedado demostrado en los últimos enfrentamientos en los que han podido aplacarlos, sobre todo en el Wanda.

El Liverpool está encendido pero puede que tome un poco más de previsiones en esta oportunidad, sabe que el Atlético también cuenta con jugadores tremendos en ataque y que en campo ajeno las cosas muy diferentes. Un empate con 6 puntos sumados no les caería mal para la clasificación.

Por tanto, se espera muy pocos goles en este compromiso, así como se ha hecho tendencia en los enfrentamientos que han sostenido.

Recomendación: Menos de 2.5 goles, cuota 1.65