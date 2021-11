Lo bueno y lo malo del regreso de James Rodríguez

Con el regreso del “10”, James Rodríguez, hay muchas preguntas que quedan en el aire, pero en esta ocasión vamos a dilucidar lo bueno y lo malo de su vuelta, eso sí, siempre teniendo en cuenta que el retorno de James es un bálsamo para la Selección Colombia.

Está claro que la Selección Colombia pudo sobrevivir sin James, se vio en la Copa América pasada en donde la tricolor finalizó en la tercera posición, igual que en la de Estados Unidos, eso sí, en cuanto a las eliminatorias y el mejor punto de juego colectivo de los de Reinaldo Rueda no fue desbordante, y es que cada vez se notaba más que algo faltaba, unas dosis de pase fino e improvisación, y en eso Rodríguez es fundamental.

LO BUENO

Pegada – Pase – Creatividad

Si algo le ha faltado en el último tiempo, y más específicamente en las últimas 3 jornadas, a la Selección Colombia es el último pase, incluso, con la llegada de Quintero, la ausencia en los pases de profundidad y del remate, tanto en pelota en movimiento, como en tiro libre, ha escaseado, por lo que la importancia de James Rodríguez en estos puntos es clave.

Además de ello, el punto de inflexión entre la comparación de James, Cardona (en su momento) y Quintero, es que el primero tiene los galones más grandes del medio campo de la selección Colombia, por lo que será el centro y base de todos los ataques, dándole la oportunidad a Díaz y Cuadrado para jugar con un poco más de libertad en ofensiva.

Liderazgo

¡Nadie! pero absolutamente nadie, puede decir que James no es líder cuando llega a la tricolor, y es que siempre ha brillado, tanto por su excelente juego como en su irregularidad, pero siempre destaca y nunca se ausenta. Además, no hay jugador que no suce esa camiseta, tendrá falencias, pero ya por su forma de jugar, pero es el capo futbolístico de Colombia.

Jerarquía

Es evidente que Colombia le falta un plus para dar un paso a un título, si no se logró cuando mejores individualidades teníamos, es poco probable que se logre en estos momentos, pero ojo, James es uno de los jugadores que más y ¡MEJOR! nombre tiene a nivel continental, por lo que será un foco de concentración para los otros equipos y para la misma selección.

LO MALO

Condición física – Regularidad

El gran problema de James es la alta competencia, como le ha pasado desde la segunda temporada en el Real Madrid, en donde, en sus equipos, Rodríguez no ha tenido constancia en sus clubes, pero en lo particular, en este momento en Catar, se encuentra en dudas, no solo por tener poco tiempo en su equipo, sino por estar en un largo parón, de lesiones constantes, una total incertidumbre.

Marca y defensa

Una de las faltas de James Rodríguez a lo largo de su carrera es la falta de marca, y si le sumamos la irregular condición física, nos encontramos que para la parte táctica de la selección, el “10” podría tener un pequeño problema (eso sí, con un buen equipo que te respalde, te tapan las debilidades).

Sin duda lo necesitamos, con lo bueno y lo malo… pero ¿Debería estar ante Brasil?