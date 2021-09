Liga Betplay | Pronósticos y Previa: DIM vs. Santa Fe

Pareciera que la palabra crisis está de moda, porque este partido es otro de esos en los que los equipos están sufriendo de lo lindo. Así llegan los pronósticos de la Liga Betplay, con la previa de DIM vs. Santa Fe.

Los dos equipos no solo necesitan buenos resultados, sino que a su estilo cada escuadra necesita solucionar sus problemas con los goles. Mientras que DIM, en liga, no te anota un tanto ni de casualidad (siempre comparado con los equipos grandes), Santa Fe está siendo un desastre en defensa, una escuadra totalmente atípica que no tiene reacción en la parte posterior. Así llegan las dos escuadras a este cotejo.

Este partido se disputará el próximo 5 de septiembre a las 3 Pm, y se jugará en el Atanasio Girardot.

Pronósticos y Previa: DIM vs. Santa Fe

Ya se le está acabando la nafta al DIM del Bolillo, que tras no levantar cabeza en liga, quedó eliminado a manos del Deportivo Cali en Copa Colombia, perdiendo como local por 1-3. Y es que no se ve reacción aparente desde la parte táctica, tal y como juega ahora lo hace desde que llegó el ex seleccionador de Colombia, de una forma muy reactiva.

El liga, Medellín solo ha ganado un partido, ese contra América por 2-0, registrando 4 empates y 2 derrotas, además, ese partido fue el único partido de liga en el que superó el gol de diferencia.

Los 4 últimos partidos de Copa terminaron con con más de un gol de diferencia, dos ante Millonarios y otros dos contra Cali, luego 3 contra Huila y tres más frente al Azucarero.

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Mosquera. DF: Arboleda, Moreno, Cadavid, Gutiérrez. MC: Arregui, Loaiza; Hernández, Hernández, López. DL: Vuletich.

HISTORIAL

Medellín y Santa Fe se han enfrentado en 218 ocasiones, con 77 victorias para los antioqueños, 80 para Santa Fe y 61 empates. El historial en contra de los antioqueños se hace más abultado cuando se tienen en cuenta solo los juegos disputados en condición de visitante: 28 victorias, 25 empates y 56 derrotas.

El cuadro Cardenal viene de eliminar al Bucarmanga, uno de los mejores equipos del semestre, en la pasada ronda de la Copa Colombia, de igual forma, aunque su juego fue muy bueno contra América en la pasada jornada, terminó pecando por falta de definición y finalizó el cotejo en empate a uno.

A lo largo de la temporada, el León ha sufrido 11 tantos en contra, siendo uno de los peores registros del campeonato. La última victoria en liga del rojo capitalino fue en el clásico de Bogotá, ganando 0-1.

Como visitante Santa Fe ha registrado una victoria, ante el Embajador, una derrota contra Bucaramanga, 4-3 y un empate a uno frente a Pereira.

Recordemos que el bogotano tendrá dos bajas, la de Dairon Mosquera y la de Alex Mejía que están en selección.

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Leandro Castellanos. DF: Edwin Herrera, Fáiner Torijano, Iván Villalba, Delgado. MC: Leonardo Pico, Pedroza; Jhon Arias, John Velásquez, Kelvin Osorio. DL: Ronaldo Dinolis.

