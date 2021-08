Liga Betplay | Once Caldas vs. Pereira | Pronósticos y Previa

¡Clásico Regional! Lindo encuentro con necesidades opuestas pero un mismo objetivo inmediato, la victoria. Así llegan los pronósticos de la Liga Betplay, con la previa de Once Caldas vs. Pereira.

Por un lado Pereira se encuentra en plena lucha por el descenso, de momento se encuentra en la penúltima posición, a 4 unidades de la salvación, bastante lejos para el inicio de temporada que no pinta muy flexible. Por el otro, vemos a un Once Caldas fuera del estilo de Lara, con más “Estrellas” (Muchísimo énfasis en las comillas) que jugadores de cantera como debería ser, pero bueno, de momento el Blanco no pelea por ninguna posición de privilegio.

Este partido se disputará el domingo 15 de agosto a las 8:10 Pm, y se jugará en el Palo Grande.

Once Caldas vs. Pereira | Pronósticos y Previa

ONCE CALDAS

Con sus refuerzos random, reciclados, desconocidos, apuestas, el Blanco Blanco, ha tenido un inicio de temporada bastante jodido, tan solo ganó su primer encuentro, aquel contra Huila por 1-0; luego igualó ante Jaguares a un tanto, terminando por caer 0-2 ante Millonarios y 1-0 contra América.

Dos de las grandes apuestas del Once Caldas provienen del extrangero, Buschiazzo, jugador uruguayo que disputaba en la C italiana que pega hasta más no poder (si no preguntenle a Uribe a quien casi rompe), el restante es Messiniti, delantero argentino, ex Independiente.

De los últimos 10 partidos como local, el Blanco ganó 4, perdió 4 y empató uno.

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Ortíz. DF: Roa, Buschiazzo, González, Giraldo. MC: Mejía, Higuita; Carreazo, Pérez, Otalvaro. DL: Marco Pérez

HISTORIAL

Once Caldas y Deportivo Pereira se han enfrentado en 214 partidos por liga. Los números favorecen al conjunto albo, que ganó 83 de esos duelos, mientras que el matecaña lo hizo en 62, dejando un saldo de 69 empates.

PEREIRA

¡Vaya problemitas que tiene el Pereira! Se encuentra en la zona de descenso, y al menos en comparativa, el rendimiento no es el adecuado, Quindío, con un semestre menos en primera división parece un equipo más hecho para la A que para la B.

Los Matecaña solo pudieron anotar en un partido, aquel ante Pasto en su victoria por 1-2, siendo el único partido en el que Pereira tuvo protagonismo goleador.

Luego de 9 partidos sin conseguir una victoria fuera de casa (7 derrotas y 2 empates), en la jornada 18 el Matecaña le ganó a Envigado, en el Polideportivo, por 0-1.

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Castillo. DF: García, Cano, Ramírez, Florez. MC: Vásquez, Mosquera, Navarro. DL: De la Rosa, León, Valencia.

