Liga Betplay | Jaguares vs. Once Caldas | Predicciones y Previa

Continuamos con la seguidilla de partidos de la fecha 2 de la Liga Betplay, en esta ocasión con un juego que no pinta espectacular, pero sorpresa nos puede dar. Llega la previa de Jaguares vs. Once Caldas.

Registraron 12 partidos en Primera División con 5 victorias de Once Caldas, 4 de Jaguares y 3 empates. Están empatados tras 5 cruces en Montería (2PG-1PE-2PP). Los Zenúes llevan 3 juegos sin ganar y registran 297 minutos sin convertir. Por el contrario, los Albos suman 2 triunfos seguidos con la valla invicta. Sin embargo, el equipo de Manizales acumula 11 jornadas sin ganar de visitante (la última vez que lograron puntaje ideal en las 2 fechas iniciales fueron en los torneos de 2018).

Este partido se disputará el sábado 24 de julio a las 5:40 Pm, y se jugará en Jaraguay.

Liga Betplay | Jaguares vs. Once Caldas – DATOS

Jaguares ganó tres de sus últimos cuatro partidos frente a Once Caldas en Primera División (1D), marcando al menos un gol en cada partido de este intervalo.

Jaguares lleva tres partidos sin triunfos como local (1E 2D), en esta racha no ha podido convertir goles y recibió cuatro.Si no marca frente a Once Caldas será la racha más larga sin anotar como local en Primera División desde 2015.

Jaguares promedió 9.7 remates por partido en la Liga BetPlay DIMAYOR I-2021, el segundo registro más bajo de la competencia detrás de Patriotas Boyacá (9.1).

Once Caldas lleva 11 partidos sin triunfos como visitante en Primera División (7E 4D), es la racha más larga sin victorias fuera de casa desde 2010.

Once Caldas tuvo mayor tenencia que su rival en seis de los nueve partidos que jugó como visitante en la Liga BetPlay DIMAYOR I-2021. El equipo tuvo una media de 53%de tenencia jugando fuera de casa, la cuarta más alta del torneo (Junior 54.2%, Atlético Nacional 56.8% e Independiente Santa Fe 58.5%).

FORMACIÓN JAGUARES

PO: Ramos. DF: Altamiranda, Scarpeta, Marrufo, Castaño. MC: Anchico, Mosquera, Díaz; Guisao, Rojas. DL: Gómez.

FORMACIÓN ONCE CALDAS

PO: Ortíz. DF: Roa, González, Viáfara, Giraldo. MC: Guzmán, Laszo; Estacio, Otálvaro, García. DL: García.

Liga Betplay | Jaguares vs. Once Caldas | Predicciones y Previa