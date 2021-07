Liga Betplay | Cali vs. Bucaramanga | Predicciones y previa

Luego de dos fechas disputadas, dos de las mejores escuadras hasta la fecha se enfrentarán. Así llega la previa de la liga BetPlay con la predicción de Cali vs. Bucaramanga.

El azucarero viene de igualar a cero goles ante DIM en un partido desastroso del VAR y del juez central, que terminó anulando un gol de manera inconcebible, privando a los de Arias de su segundo triunfo. Por su lado, Bucaramanga ha salido victorioso en sus dos primeros partidos, el último de ellos ganándole a Santa Fe de manera amplia, sufriendo, por elección propia, en los últimos minutos del aquel compromiso.

Este partido se disputará el sábado 31 de julio a las 5:15 de la tarde y se jugará en Palmaseca.

Liga Betplay | Cali vs. Bucaramanga

CALI

La muñequeada que le metieron a Cali ante el Poderoso fue impresionante y esos puntos terminan siendo fundamentales a la hora de las definiciones; aún así, en aquel juego el azucarero no pudo romper la muralla defensiva del DIM, de hecho si no fuera por Guillermo de Amores, atajándole el penal a Cadavid, el daño podría haber sido mayor. En ese juego, y muy a pesar de la tenencia del verde del Valle, solo llegó en 3 ocasiones claras al arco rival, eso sí, no hay que olvidar que el Medellín es una escuadra supremamente defensiva.

De los últimos 10 partidos como local, el verde solo cayó en una oportunidad, aquella ante el América por 0-2 en el pasado mes de marzo, y a pesar de ser su única derrota, lo que preocupa es que hiló otros 6 empates, frente a 3 victorias (Nacional, Tolima, Águilas).

Está claro que Alfredo Arias no está conforme con el equipo y es que a la hora de ir al frente las ideas escasean, el equipo no tiene profundidad y aunque tienen un muy buen delantero, son pocas las ocasiones que lo abastecen, por lo que no será raro que el banquillo se mueva, además, hay que recordar que Darwin Andrade salió expulsado en el partido anterior.

POSIBLE FORMACIÓN

PO: De amores. DF: Ángulo, Menosse, Marsiglia, Caldera. MC: Colorado, Valencia; Vásquez, Ortega, Velasco. DL: Preciado.

HISTORIAL

En total se han disputado 180 encuentros por Liga con un saldo de 40 triunfos leopardos, 96 azucareros y 44 empates. Desde el Apertura 2019 (3 partidos) estas dos escuadras no juegan en Palmaseca, aquel último partido finalizó 2-0 en favor de los dueños de casa.

Los últimos 5 partidos finalizaron con 4 victorias del Verde Azucare y tan solo una del Leopardo. En esos cinco cotejos no se superó la marca de 2.5 goles y siempre la escuadra ganadora logró mantener el cero.

BUCARAMANGA

El Leopardo viene de jugar ante dos equipos del centro del país, ante Patriotas (0-2) y ante Santa Fe (4-3), y aunque en ambos juegos fue totalmente superior, sus errores defensivos en el último cotejo ante el León terminó demostrando que es una escuadra verde y que puede caer en cualquier momento.

A parte de la liga, en Copa igualó a un tanto contra Envigado, esperando la vuelta del partido el día jueves.

En 4 de los últimos 10 partidos fuera de casa el Leopardo perdió (Millonarios, Envigado, Santa Fe y Jaguares), empatando 4 de ellos y ganando tan solo dos (Alianza y Patriotas).

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Chaverra. DF: Zuluaga, Cuenú, Correa, Blanco. MC: Acosta, Téliz; Meléndez, Cárdenas, Sarmiento. DL: Fernández.

