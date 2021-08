Las cuotas de apuestas para Once Caldas vs Pereira por la Liga BetPlay

No te quedes sin conocer las cuotas de apuestas más importantes que se manejan para el compromiso entre Once Caldas vs Pereira, por la quinta jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2021-II que se disputará el domingo 15 de agosto del 2021.

Los Clubes de Once Caldas y Pereira se verán las caras en el estadio Palogrande y las casas de apuestas ya establecieron todos sus pronósticos del esperado encuentro.

Once Caldas vs Pereira – cuotas de las principales casas de apuestas deportivas

WPlay: 2,11 por Once Caldas – 2,95 empate – 4,00 por Pereira

Zamba: 2,21 por Once Caldas – 2,76 empate – 4,05 por Pereira

Rivalo: 2,05 por Once Caldas – 2,90 empate – 4,10 por Pereira

El compromiso entre Once Caldas y Pereira se jugará este 15 de agosto a partir de las 20:10 horas de Colombia, 21:10 horas de Miami y 22:10 horas de Buenos Aires.

¿Cuánto paga WPlay si ambos equipos marcan?

Si Once Caldas y Pereira anotan en el Palogrande, la cuota a pagar por WPlay sería de 1,91.

