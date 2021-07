Antes de que abramos una jornada más de los Juegos Olímpicos, repasamos una de las noticias del mundo del baloncesto y es la derrota de Estados Unidos contra Francia en la jornada 1.

No es que sea raro que Estados Unidos pierda, y menos con reglas FIBA en las que los jugadores de la NBA no está acostumbrados, y aunque esto no es excusa, si es un plus para que los jugadores de la liga más importante del mundo del baloncesto, entren en desventaja; eso sí,hay que decir que Francia no se queda atrás, Founier, Cabarrot, Ntilikina, Batum y Gobert, siendo estos dos últimos los líderes del equipo, también juegan en esta liga.

Este juego no deja de ser sorpresa y es que con solo dos nombre estelares, Durant y Lillard, ya podríamos esperar algo grande, pero lejos de eso, Evan Fournier fue la figura del encuentro. Los de Gregg Popovich terminaron con un escaso 36,2% en tiros de campo. Muchos fallos y oportunidades perdidas.

Se trata de la segunda anotación más baja de un equipo de Estados Unidos integrado por jugadores NBA. Fruto de las malas actuaciones de Kevin Durant (10 puntos, 33%), Damian Lillard (11 puntos, 30%), Jayson Tatum (9 puntos, 33%) o Devin Booker (4 puntos, 36%). De hecho, KD nunca había bajado de 12 puntos en Juegos Olímpicos. Su peor registro en 17 encuentros olímpicos.

Este hecho no deja de ser histórico, ya que desde los Juegos del 2004, en Grecia, no perdía, la última vez en las semis ante Argentina, quebrando una racha de 24 partidos sin derrotas.

Francia enfrentará el lunes 26 de julio a Japón, mientras que los estadounidenses jugarán contra Nigeria.