F1: “¡Qué haya más!” Mark Webber sobre Hamilton vs. Verstappen

Uno de los puntos más altos de la F1 lo vimos en Silverstone, aquella primera vuelta fue legendaria, en eso Mark Webber está de acuerdo, el australiano exige que ese debe ser el ritmo de una carrera y que la FIA no puede intervenir en esta disputa.

+ Pronóstico Athletics vs Padres | Análisis, cuotas, apuesta

+ Pronóstico Yankees vs Rays | Análisis, cuotas, apuesta

Luego de toda la polémica, Webber quiso salir al paso para apaciguar las aguas, y es que el ex piloto de RedBull está tan emocionado como nosotros del duelo que se nos viene : “Es brillante. Es exactamente lo que queremos. Creo que fue de las mejores primeras vueltas que hemos visto en mucho tiempo. Han tenido algunas batallas rueda a rueda brillantes como en Barcelona, Imola, Baréin. Todos sabíamos que esto iba a pasar. Que haya más”. Así, Mark exige que la F1 no se meta en esta disputa, una que, claramente, no veíamos hace varios años.

Pero el australiano no se quedó ahí, sino que perfila al británico como el gran favorito para llevarse la carrera en Budapest y es que si hay algo claro es que Hungría le va de maravilla a Lewis, ganando en 8 oportunidades, incluso con un auto que no era altamente competitivo: “Hamilton ha ganado muchas carreras en Hungaroring con un coche inferior. Carreras que no tenía derecho a ganar, pero ganó. Hamilton necesitará estar en su mejor momento. Verstappen es… un gladiador. Eso es exactamente lo que esperamos de él. Va a ser un buen fin de semana”.

Todavía faltan 11 carreras para definir un nuevo campeón, y son 8 puntos que separan a Verstappen de Hamilton por lo que todo estará por decidirse.