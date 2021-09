F1: Nikita Mazepin le responde a Ralf y ataca a la familia Schumacher

- Advertisement -

Una de las polémicas más estúpidas de la temporada de la F1 se vio motivada por el piloto ruso Nikita Mazepin, y es que desde su confrontación ante Mick, su mismo compañero de equipo, las cosas se complicaron, al punto de que Ralf salió al paso, y Mazepin no se quedó callado y encendió la polémica.

Sin duda alguna el ruso es un atrevido, un osado, un valiente, pero en el sentido negativo de las palabras; toda esta polémica comenzó con la confusión del equipo estadounidense Haas que le permitió a Schumacher dar una mejor vuelta cuando esta la debía conducir Nikita en la pole del Gran Premio de Países Bajos. La respuesta de Mazepin fue cerrar a su compañero de equipo en pleno adelantamiento en la primera vuelta en Zandvoort, dañando el alerón delantero del alemán.

Desde allí todo empezó a arder, durante el siguiente día, Ralf Schumacher salió con los “taches arriba” declarando que Mazepin no debería estar en la F1, mencionando lo que muchos pensamos pero algo políticamente incorrecto. Pero eso no se quedó ahí, sino que el ruso le echó gasolina a todo ese fuego que se formó.

El joven piloto ruso ha contestado con poco estilo a las acusaciones. “Hay una frase muy interesante en inglés que tiene que ver con eso. Yo, obviamente respeto las opiniones, porque todos tenemos una, pero parece que obviamente él está protegiendo a su familia”, dice sobre Ralf. “¿Qué puedo decir? Si su familia necesita protección en la Fórmula 1, estoy más que feliz de escuchar esas cosas”, ha afirmado Mazepin sobre las duras palabras del tío de Mick.

“Yo no he roto ninguna regla del reglamento deportivo de la FIA. Con el libro en la mano, si no hay una parte del coche paralela al tuyo, no estás obligado a dejar espacio y por ende, puedes moverte de izquierda a derecha para seguir por delante y proteger de forma segura tu posición”, ha comentado Mazepin en la rueda de prensa de la FIA previa al GP de Italia.

Lejos de apaciguar todo, esto solo será la punta del iceberg si la escudería no hace nada, sobre todo cuando son el peor equipo de la parrilla, de lejos, y tras del hecho hay conflictos por quién ser el menos peor, un duelo que lo pierde Nikita de lejos.