F1: Mercedes vs. RedBull, se viene la “Guerra”

Luego de toda la polémica en Gran Bretaña, la F1 volverá en Budapest en donde la guerra entre Mercedes y RedBull estará al rojo vivo, en donde nadie se va guardar nada y todos irán al límite.

Desde aquel accidente en Copse, la batalla entre Hamilton y Verstappen traspasó la pista, y es que desde el “escritorio” se plantearon varias cosas, como la bandera negra para el piloto británico, una sanción económica que ayudara a sopesar los 1.8 millones de dólares que costaba el arreglo del monoplaza y claro, el cambio del reglamento.

Pero no solo fue desde el organismo estructural, sino lo que más emociona a los espectadores, el rifirrafe entre los pilotos (principalmente el de Países Bajos) y el de las mismas escuderías, defendidas por Wolf y Horner.

HAMILTON VS VERSTAPPEN

En una entrevista para el Daily Mail, Max declaró como en la pista, a 300 por hora y sin piedad, mencionando que: “No me dejo intimidar por nadie”, además de ello, el joven piloto de 23 años afirmó que se va dejar provocar por juegos mentales, y que su objetivo es está en la pista, fuera de eso “nada es relevante”.

Estas “hermosas” declaraciones recalcan lo que ha hecho Hamilton cuando ha tenido un duro rival, lo que no ocurre con frecuencia, al menos en el último lustro, siendo su “ex” amigo, Nico Rosberg el último que lo retó y lo venció, no sin ir al límite. El alemán llegó a declarar que “Lewis sabe poner el auto para sacarte y que a él no le pasa nada”, aun así, lo venció en el 2016, pero fue tal la batalla que luego de ello, Nico se retiró, totalmente exhausto de tal combate (eso me recuerda la “guerra” entre Mou y Pep en sus etapas por La Liga).

Por su lado, Hamilton se ha alejado de las declaraciones tajantes, se encuentra en silencio, esperando por la próxima carrera.

HORNER VS. WOLFF

Esta rivalidad no es nueva, y menos en este año, eso sí, siempre con mucha caballerosidad, incluso cuando se exaltan. Pero hace no más de 5 días Wolff expresó su molestia frente a lo dicho desde la escudería de la bebida energética, declarando que: “Creo que se puede entender desde el punto de vista de los competidores, que la situación era inquietante. Sin embargo, las formas y el lenguaje que se usaron, de una manera tan personal, llegó a unos niveles que no habíamos visto antes en este deporte” (Acaso no vio el Montoya vs. Schumacher).

Y ¿Qué fue lo que le molestó a Toto? Las palabras de Horner: “También me siento decepcionado sobre el nivel de festejo que mostró tras el accidente. La escudería Mercedes estaba consciente de la gravedad del impacto y de los reportes ampliamente difundidos de que Max había sido hospitalizado”.

GP BUDAPEST

El Hungaroring será el protagonista de una nueva lucha entre escuderías y pilotos, el histórico escenario hungaro ha visto Hamilton cruzar en primera posición en 8 ocasiones, 3 de ellas en los 3 últimos años, siendo el piloto que más victorias tiene en esta pista.

Por su lado, RedBull ha ganado en solo 2 ocasiones, en 2010 con Webber y en 2014 con Riccardo. Para Max esta carrera no le ha dado ninguna victoria, siendo la segunda posición del 2019 su mejor resultado, eso tras salir en la pole y perder ante el británico la primera posición.

Sin duda este duelo continuará en las siguientes 11 carreras, y con solo 8 puntos de diferencia, no será raro que los volvamos a ver envueltos en otras polémicas… Se acerca la F1, se acerca la “Guerra” entre Hamilton y Verstappen, Mercedes vs. RedBull.