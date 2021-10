F1: Juan Pablo Montoya: Lo de Norris me pasó a mí en el 2001

- Advertisement -

En una nota para Motosport.TV, el ex piloto de la F1, Juan Pablo Montoya, recordó y comparó lo sucedido en el Gran Premio de Rusia con Lando Norris, con lo que le sucedió al colombiano en 2001 en Interlagos.

Montoya largaba en la cuarta posición en su tercer Gran Premio de la F1 en el 2001, tras el auto de seguridad provocado por Hakkinen que se quedó congelado en la grilla de partida, el colombiano tomó el liderato tras sobrepasar al Kaiser en la S de Senna, luego de allí fue un monólogo, hasta que Jos Verstappen, piloto de Arrows, le pegó desde atrá cuando el coche de Williams le sacaba una vuelta de ventaja.

Juan Pablo tuvo que esperar 11 carreras (7 retiros, 2 segundos lugares, un cuarto lugar y un octavo), para conseguir su primer triunfo en la F1, aquel en Monza.

De dicha forma, y en palabras de Montoya, esa sensación de estar cerca de la victoria y caer de esa forma es una locura: “Sí, no lo has ganado, pero has estado en el podio, has liderado la mayor parte del gran premio, no has cometido ningún error. En retrospectiva, al 90% de la parrilla le habría gustado hacer lo que hizo Lando”.

Así, y con el contexto anteriormente mencionado, el piloto colombiano comparó lo que le sucedió a Lando en Rusia, con lo que a él le pasó en el 2001 en Interlagos:

“Todo el mundo pensó que estaba muy enojado, y en realidad estaba muy contento, porque pasé a Michael y estaba liderando un gran premio”. “En mi mente era como: ‘Puedo hacerlo; realmente puedo hacerlo’. Si empiezas a creer en ti mismo de esa manera, que puedes hacer el trabajo, entonces se vuelve bastante fácil”.

Sin duda alguna , es una buena referencia, y habrá que esperar el primer triunfo de Lando, que está al caer.