F1: Gran Premio de México 2021 | Horario y previa

Entramos a la recta final de la temporada 2021 de la F1 con el Gran Premio de México, en una en donde los Redbull parten como los rivales a vencer, por el circuito y la localía. Así repasamos el horario y la previa de la carrera que se llevará a cabo en el circuito de los Hermanos Rodríguez.

Continúa la gira de la F1 en el continente americano, algo que no beneficia para no madrugar, luego de una temporada de un año en que hemos tenido que despertar temprano, de dicha forma, en el Gran Premio de México, no habrá excusas para ver cada sesión en el circuito Hermanos Rodríguez, una pista que está a 2250 metros de altura a nivel del mar, dato no menor para los pilotos que claramente no están acostumbrados a superar los 1500 metros por nivel del mar.

LOS DATOS HISTÓRICOS

Esta carrera en territorio mexicano se ha disputado en 20 ocasiones, todas en México DF,(no se corrió entre 1992 y 2015). Así, los pilotos del actual siglo que más veces han ganado en México son Max Verstappen (2017-18) y Lewis Hamilton (2016-19), ambos en dos ocasiones, la carrera restante fue para Nico Rosberg.

En cuanto a poles, cada año que se disputó esta carrera, se la llevó un piloto diferente, en Mercedes fueron Rosberg en el 2015 y Hamilton en el 2016, para Ferrari, Vettel en el 2017 y Leclerc en el 2019, la restante para RedBull en el 2018.

HORARIO COLOMBIA

Viernes

PL1-2: 12:30 Pm – 4:00 PM

Sábado

PL3: 12:00 PM.

Pole: 3:00

Domingo

Carrera: 2PM.

ASÍ VA EL CAMPEONATO

La lucha entre Hamilton y Verstappen está sumamente intensa, en cualquier momento podríamos presenciar un choque más, y tal como lo dijo Toto Wolf, estos dos pueden terminar como Senna y Prost, quienes definieron los campeonatos de 1989 y 1990 con accidentes aquellos títulos.

Con una diferencia de 12 puntos entre Max, líder del campeonato, y Lewis, su escolta, cada punto contará, por lo que ni la vuelta rápida será descartada; además de ellos, Checo Pérez y Valtteri Bottas serán fundamentales para las estrategias de cada escudería.

Pero cuidado, porque el mundial de pilotos también está en juego, son 37 puntos de diferencia entre Mercedes y Redbull, que se acercaron en las últimas carreras con el irregular desempeño de Bottas.

De igual forma, Ferrari y McLaren tienen su particular batalla por la tercera posición del mundial de constructores, por lo que Lando Norris y Daniel Riccardo deben recuperar la forma para detener la muy buena forma de la dupla de Sainz y Leclerc.