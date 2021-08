F1: Ferrari busca la continuidad de Giovinazzi y Schumacher ¿Y Kimi?

Aún no hay nada fijo para la continuidad de varios pilotos para la próxima temporada y una de las escuderías que promoverá esto es Alfa Romeo, que moverá el mercado en el cierre de temporada.

En primer lugar, hay que recordar que la escudería suiza tiene motor Ferrari y hace parte de las “divisiones inferiores” de los italianos. De dicha forma, por allí pasó uno de los pilotos titulares y gran figura, hoy por hoy, de los de Maranello, Charles Leclerc, pero como el monegasco, Antonio Giovinazzi hace parte de ese colectivo de pilotos, y aunque de momento no tiene cupo en la escudería roja, el cavallino rampante tiene la misión de buscarle equipo, pero no solo es el italiano, sino que Mick Schumacher, el hijo del kaiser, también es integrante de ese club.

Pero no son los únicos que entran en esa ecuación, el ex campeón del mundo Kimi Raikkonen se encuentra a la expectativa, con la finalización de su contrato a finales de año aún no se sabe si seguirá, pero hay un cuarto en discordia, ese es Valtteri Bottas, quien, con casi toda seguridad, no estará con Mercedes.

Schumacher, Giovinazzi, Raikkonen y Bottas, todos ellos completan una compleja ecuación de transferencias que daría como resultado el posible retiro de “The Iceman”.

Hablando para La Gazzetta dello Sport, Mattia Binotto confirmó que en Ferrari están negociando la continuidad de Mick Schumacher: “Este año ha sido más difícil para la Ferrari Driver Academy, pero hay que dar tiempo a los pilotos jóvenes para que crezcan. La primera temporada de Mick Schumacher sirve como aprendizaje, sin presión, por eso ahora estamos discutiendo con Haas para confirmarlo allí para 2022”.

En el caso de Antonio Giovinazzi, el piloto italiano se encuentra en su tercera temporada junto a Alfa Romeo en la Fórmula 1 y pese a que sus sensaciones siguen sin ser las mejores, en Ferrari confían en su continuidad: “Giovinazzi sigue siendo nuestro piloto reserva, él es la primera alternativa a nuestros. Está creciendo cada año y espero que pueda quedarse en Alfa Romeo al menos una temporada más, se lo merece”.

Habrá que esperar algunas semanas para ratificar que, en últimas, estaremos presenciando las últimas carreras del gran Kimi Raikkonen.