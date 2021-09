Eliminatorias Sudamericanas: Colombia en apuros, los números no lo respaldan

De a poco nos acercamos al meridiano de las Eliminatorias Sudamericanas, y muchos están preocupados con respecto al nivel de la selección Colombia que está en apuros, por ello repasamos los datos de la tricolor previo al partido ante Chile.

+ Previa Liga Betplay | Millonarios vs. Patriotas: Pronósticos

+ F1: Lo que nos dejó el Gran Premio de los Países Bajos en el circuito de Zandvoort

Para nadie es un secreto que nuestra “generación dorada” está llegando a su fin, y el recambio no es que de los mismos resultado, lejos de ello, desde hace años Colombia no es dominador de un partido ante rivales directos, eso del estilo de toque ya está en el pasado, de hecho, si miramos el último partido, en donde el creativo fue Juan Guillermo Cuadrado, nos daremos cuenta que las cosas han cambiado mucho, pero hay algo que no lo ha hecho, cuando mejores resultados debe sacar y más responsabilidad tiene, los 3 puntos no llegan.

En la actual Eliminatoria, los de Reinaldo Rueda se ubican en la quinta posición con 10 puntos, registrando 13 goles a favor y 15 en contra; en 4 ocasiones la selección anotó más de un goles, Venezuela, 3-0, Chile, 2-2, Perú, 0-3, y Argentina, 2-2.

El único jugador que ha repetido anotaciones en la actual clasificatoria fue Luis Muriel, quien anotó doblete contra Argentina y convirtió el primer tanto contra la selección albiazul. La inconstancia de sus goleadores es clara, pero lo es aún más quienes crean el juego, al inicio era James, luego Cuadrado, que tiene un juego impropio, por si fuera poco, sus laterales se preocupan más por la defensa que el trabajo mixto, para muestra de ello es la titularidad de Tesillo.

Cuadrado, el único que resalta en la crísis

Y aunque en defensa, en Copa América, Colombia demostró que es fuerte, en las Eliminatorias Sudamericanas solo dejó su arco en cero en 2 ocasiones, contra Venezuela y Perú, y con 15 tantos en contra es la segunda peor defensa, solo por delante de Bolivia.

A comparación de las anteriores eliminatorias, en donde los partidos contra Paraguay y Bolivia, como visitante, fueron claves, llevándose los 6 puntos en ambos cotejos, en estas todo se complicó igualando ambos encuentros.

Lo preocupante de no sacar las seis unidades es que en las siguientes jornadas, la tricolor le corresponderá visitar a Uruguay, y aún le falta jugar, tanto de local como visitante a Brasil, así, con Paraguay a solo 2 puntos, no hay nada seguro, y menos con el nivel de Colombia y el planteamiento, en muchas ocasiones, mezquino del DT.