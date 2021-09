Eliminatorias Europa Italia vs Lituania | Análisis, cuotas, apuesta

- Advertisement -

La jornada eliminatoria finaliza para el grupo C, este miercoles destacandose el partido de Italia vs Lituania en el estadio Olimpico de Roma. Los Azurri no pudieron pasar del empate sin goles en visita a la oncena de Suiza.

La escuadra de Lituania cayo derrotada en su enfrentamiento en Bulgaria por marcador de (1-0), quedando asi los Lituanos se hundieron en el fondo del grupo sin puntos obtenidos.

ITALIA

La seleccion Azurra es el lider en solitario del grupo C con 11 unidades con 4 puntos de ventaja sobre Suiza quien es segundo del grupo, los actuales campeones de Europa a cargo del tecnico italiano Roberto Mancini se han mantenido un invictos en las eliminatorias desarrollandose en 3 victorias y 2 empates.

La escuadra Italiana como local se mantiene invicta en sus ultimos 5 partidos en casa sumando 2 victorias y 3 empates, con el caracteristico dato que se han marcado menos de 3.5 goles en cada encuentro.

Las bajas del conjunto Italiano para este encuentro son Marco Verratti sera duda para este encuentro, en cambio los jugadores Gianluca Mancini, Alex Meret, Andrea Belotti y Manuel Lazzari no estaran disponibles por lesion.

LITUANIA

La oncena Lituana es ultima del grupo C con cero puntos, sin oportunidades de luchar por un cupo hacia el Mundial de Qatar 2022, la escuadra visitante dirigida por el tecnico Valdas Ivanauskas no ha sido rival para ninguno de los integrantes del grupo C al que se ha enfrentado siendo derrotado en cada uno de los 5 encunetros disputados.

Los visitantes Lituanos mantienen una racha negativa de 2 victorias y 3 derrotas en sus anteriores 5 partidos fuera de casa , quedanose sin marcar 3 de esos 5 partidos.

La unica baja para el equipo de Lituania es Fedor Chernykh por suspension.

JUGADORES DESTACADOS

El delantero italiano Ciro Immobile ha marcado 2 goles en esta eliminatoria, convirtiendose en el principal referente de la escuadra Azurri.

PRONOSTICO

Los italianos son el equipo favorito a sumar una nueva victoria en este encuentro, teniendo en cuenta que son colectivamente superiores a los Lituanos, ademas que debe sumar de a 3 puntos para mantener el liderato en solitario del grupo C.

Los italianos en sus distintas figuras Ciro Immobile, Lorenzo Insigne y compañia tiene lo necesario para lograr un triunfo fundamental que le permita a los Italianos ir finiquitando su cupo directo al Mundial de Qatar 2022.

MENOS DE 3.5 GOLES, CUOTA 1.86

Imagenes cortesia de larepublica.pe