Apuestas y Pronósticos MLS 31 de julio

Seattle Sounders vs SJ Earthquakes / 4:00pm

Un duelo más para los líderes de la conferencia oeste, quienes han tenido un bajón en la competición tras perder 2 de los últimos 3 compromisos que ha disputado, mala racha que de igual forma los sigue manteniendo en la primera plaza de la tabla general con 2 puntos de diferencia con respecto a su escolta.

Tendrá adelante a un combinado que no ha tenido una buena campaña como lo es el SJ Earthquakes, el cual se ubica en la décimo primera posición de la tabla general a nada de caer en el sótano si no logra reponer su momento. Momento que se resumen con el hecho de que no han podido ganar los últimos 11 compromisos que han disputado en la MLS.

Aunque los locales cuentan con varias bajas en plantilla y no han sacado los mejores resultados últimamente, parten como favoritos para llevarse los 3 puntos en esta oportunidad teniendo en cuenta de que tendrán su localía y a un rival inferior adelante.

Pronóstico: Seattle Sounders a ganar.

New York RB vs New England / 5:00pm

Duelo de la conferencia Este en la que los dueños de casa buscarán salir de un momento turbio que lo ha dejado fuera de la zona Playoffs estando actualmente en la novena posición de la tabla general a 4 puntos de dicha zona. Esto debido al hecho de que solamente han podido ganar 1 de los 6 compromisos más recientes que ha disputado en el torneo, mala racha que se intensificó con la caída el pasado domingo ante DC United por 1-0.

Los visitantes son amo y señor de la primera plaza del Este y acarrean 3 victorias consecutivas que ha hecho escaparse en la punta con una diferencia de 5 unidades con respecto a su escolta. Lo único a lo que tendrán que hacer frente es al hecho de que no le ganan a este rival en su casa en los últimos 7 compromisos que han disputado.

Sin embargo, el buen momento que atraviesan aunado al mal paso de los locales, los hace ser optimistas para puntuar asi sea una unidad en este duelo de sábado.

Pronóstico: New England +0.5.

Inter Miami vs Montreal / 7:00pm

El Inter Miami al menos no siguió con la terrible racha de derrotas que había encadenado en el torneo y que lo tiene en la última posición de la conferencia Este. Los dueños de casa empataron contra Philadelphia 1-1 el pasado domingo, lo que significó su séptimo duelo sin ganar en campo propio.

Montreal por su parte, ubica la ultima plaza clasificatoria a los Playoffs, pero debe tener mucho cuidado de no seguir plasmando malos resultados en la tabla. Se dice esto porque ha perdido los últimos 2 compromisos, poniendo en riesgo así su posición con una diferencia de 2 puntos con respecto a su escolta.

El conjunto de Miami tiene mucho que mejorar si realmente quiere empezar a salir adelante en el torneo y jugando en casa después del último empate conseguido, puede darles algo de confianza para sacar algún punto en esta oportunidad frente a un adversario que no pasa su mejor momento.

Pronóstico: Inter Miami empate apuesta no válida.