Apuestas online en fútbol ¿Cuándo conviene hacerlas?

Para muchas personas, el presenciar un partido de fútbol o de algún otro evento deportivo es suficiente emoción, pero otras personas necesitan ponerle algo más al asunto para que se vuelva mucho más interesante. Y es en ese lugar donde aparecen las apuestas deportivas.

En las apuestas deportivas lo que se busca es predecir los distintos resultados de una competición deportiva. En un principio, esto estaba destinado a deportes como las carreras de caballos o galgos, o relacionadas al boxeo. Pero con el paso del tiempo, las variedades de deportes a los que llega han ido en aumento, sumando básquet, béisbol, tenis, fútbol y fútbol americano. También la llegada de la tecnología permitió que, por medio de las apuestas online, cualquier persona pueda apostar en cualquier evento desde casi cualquier lugar del mundo.

La apuesta en el fútbol

El deporte rey en todo el mundo en cuanto a la cantidad de espectadores, también es el deporte en el que más apuestas online se realizan alrededor de todo el globo. Lo importante es tener en cuenta que es una manera de apuestas tan diversificada que puedes conseguir cientos y cientos de mercados y modalidades de apuestas diferentes para un solo partido de fútbol.

Lo que queremos decir con esto es que puedes conocer del deporte, o del historial de los equipos que se enfrentarán, pero con eso no alcanza para estar haciendo bien los “deberes”, en caso de que lo que busques sea poder tener las mayores alternativas para conseguir ganar dinero.

Haz un análisis del evento

Esto tiene que ser primordial a la hora de decidir cómo será tu apuesta. No te alcanza con tener más afinidad por un equipo que otro, si lo que quieres es tener más chances de ganar, debes estudiar la previa de un partido, consultar las estadísticas generales.

También es importante conocer el estado de forma en el que ambos equipos llegan porque los estados anímicos muchas veces son factores clave. Y relacionado a esto último, también hay que prestar atención a las necesidades de sumar puntos, ganar partidos o suponer la capacidad goleadora que cada equipo tenga. También puedes tener en cuenta la lista total de jugadores convocados, si hay algunos que están más mermados desde lo físico por la continuidad de partidos, etc. Cualquier información que puedas conseguir puede ser clave a la hora de saber qué apostar.

Analiza los valores de mercado

En muchos partidos, por historia de uno de los clubes, por presente actual, por su calificación de “equipo grande”, por ser local, en fin, por un largo etcétera, las casas de apuestas pueden ofrecer menor valor por acertar a ganador a un equipo en vez de a otro.

Sin embargo, hay una regla en el fútbol y en cualquier otro deporte que apunta a que las rachas, mientras más largas son, más probable es que se rompan. Ten en cuenta esto. ¿Un equipo empató 5 partidos seguidos? Cada partido que pase será más probable que esa tendencia se rompa. ¿El máximo goleador de la temporada pasada hace 5 fechas que no convierte un gol? Más probable será que quiebre con su mala suerte.

¿Qué son las apuestas combinadas?

Ya hemos dicho que en un mismo evento deportivo podemos conseguir varios ítems posibles sobre los que apostar, por lo que no es una mala idea apuntar a prestarle atención a la alternativa de generar apuestas combinadas. Generalmente estas se hacen combinando cuotas bajas, ya que, para ganar la apuesta, debes “pegarle” a todas. Tienes que jugar una cantidad que no convierta en una tragedia el no ganar.

Pongamos un ejemplo práctico con el último partido de Barcelona contra Real Madrid. Algunas maneras de apostar podrían ser:

Barcelona ganador o empate + total de 3 goles.

Un equipo no marca + 2 goles.

Uno de los equipos marca en el primer tiempo + uno de los equipos marca en el segundo tiempo.

Barcelona ganador del primer tiempo o empate + 1 gol o más en el primer tiempo.

Ya que el resultado del partido fue 4-0 a favor del Barcelona, cualquiera de estas apuestas te hubiera dejado algún rédito a favor.